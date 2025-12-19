Tras más de 50 años, aprueban actualización del Plan Regulador de Isla de Pascua

La Contraloría General de la República tomó razón de la actualización al Plan Regulador de Isla de Pascua, instrumento de planificación territorial, actualizado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, que reemplazará al antiguo plan que regía desde 1971.

Entre las actualizaciones incluidas en este plan, se incluye la actualización de normas referidas a los usos de suelo, intensidad de ocupación, reconocimiento de áreas protegidas, implementación de áreas de riesgo de origen natural y humano, entre otras.

Asimismo, se aborda gran parte de las necesidades territoriales de Hanga Roa, localidad que ha tenido una sistemática recarga demográfica en los últimos años, con una población que ha aumentado seis veces respecto de 1970, contando con más de 40.000 visitas al año en la actualidad, lo que ha impactado en los sistemas naturales y sociales, de la isla.

El nuevo Plan Regulador Comunal espera la publicación del instrumento por parte del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso para que comience a regir en el territorio insular.

La seremi Belén Paredes destacó que “esta aprobación ha sido fruto de un esfuerzo colaborativo entre el municipio de Isla de Pascua y la seremi Minvu. Con ello, destacar que todas las comunas merecen crecer, de esta forma, la actualización del plan regulador de Rapa Nui, es una oportunidad para ordenar este territorio, con la normativa urbanística actual, lo cual nos permitirá proteger el patrimonio intangible de este lugar, también asegurar la construcción de viviendas y espacios públicos, entre otras medidas, que respondan a la necesidad de las personas y familias de este territorio, ya que fue un proceso con alta participación ciudadana”.

Por su parte, la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo, comentó que “tenemos nuevo plan regulador y es una gran noticia para nosotros que recibo con mucha alegría porque nos va a permitir seguir desarrollando este territorio y sus espacios públicos de manera ordenada. Además, tiene un valor especial para mí ya que este plan regulador vigente viene desde hace décadas y fue diseñado por un arquitecto muy conocido por todos nosotros, Mario Arévalo, que fue mi padre. Por lo tanto, es muy significativo y bueno este es un instrumento que nos permite seguir desarrollando nuestra comuna y esto es solo el comienzo”.

PURANOTICIA