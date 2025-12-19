Especialista de Viña del Mar llama a reforzar la prevención tras detección de la influenza H3N2 en Chile

El Ministerio de Salud, a través del Instituto de Salud Pública (ISP), informó la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas en el país. Ante este hallazgo, el Dr. Mauricio Cancino, médico internista de Clínica Ciudad del Mar, advirtió sobre la circulación de este virus respiratorio que puede afectar principalmente a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños pequeños.

¿Cuáles son los principales síntomas de esta variante? De acuerdo al especialista, hay síntomas característicos que pueden ayudar a identificar su contagio. Estos son la fiebre alta, fatiga, tos y compromiso respiratorio.

“Es clave consultar oportunamente con un médico. Además, es fundamental la vacunación, el uso de mascarilla en caso de síntomas, el lavado frecuente de manos, mantenerse hidratado y ventilar los espacios. Todas estas medidas ayudan a reducir los contagios”, explicó el Dr. Cancino.

También advirtió sobre la importancia de no esperar a que los síntomas se agraven para buscar atención médica: “Ante su aparición, es fundamental acudir a un servicio de urgencia o consultar con un especialista, ya que un diagnóstico y tratamiento oportunos permiten disminuir el riesgo de complicaciones como neumonía u hospitalizaciones, especialmente en los grupos más vulnerables”, concluyó.

Cabe hacer presente que la influenza A subtipo H3N2, en su nueva variante subclado K, "es un subtipo del virus de la gripe que infecta las vías respiratorias, causando brotes estacionales, su nombre técnico, H3N2, proviene de la combinación de dos proteínas que se encuentran en su superficie: Hemaglutinina (H3) y Neuraminidasa (N2), claves para que el virus pueda infectar células y propagarse", detalló.

PURANOTICIA