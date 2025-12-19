Inauguran mejoramientos de pavimentación y nuevas áreas verdes en Zapallar

Dos importantes espacios públicos fueron inaugurados durante en la localidad de Catapilco, en la comuna de Zapallar, gracias al financiamiento del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, que consideran la habilitación de áreas verdes y el mejoramiento de pavimentación y aguas lluvias.

En primera instancia, se dio el vamos a la habilitación de área verde en la villa Aires de Catapilco, que permitirá integrar el uso comunitario del espacio en la plaza existente mediante su mejoramiento integral, promoviendo la recreación, la accesibilidad y el paisajismo, en un proyecto financiado por el Gore a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) por una inversión que asciende a los $140 millones.

Este nuevo espacio consideró la construcción de una multicancha, una plazoleta interna, áreas de tránsito con accesibilidad universal, paisajismo e iluminación, que irán en directo beneficio de 776 vecinos del lugar.

Asimismo, se inauguró el mejoramiento de la pavimentación y aguas lluvias en las calles San Alfonso, Balmaceda y Papudo, que consideran una relevante mejora de la infraestructura vial urbana y la optimización de la evacuación de aguas lluvias, fortaleciendo la conectividad, seguridad peatonal y vehicular de la localidad.

El gobernador Rodrigo Mundaca destacó que "estamos inaugurando (...) la pavimentación de las principales arterias de Catapilco, la normalización de la escuela Mercedes Maturana, la construcción de una multicancha, recuperando un espacio público que estaba abandonado. Todo esto habla de lo que hace el Gobierno Regional, que no deja abandonado ningún territorio, que no deja abandonada ninguna comuna, y habla también del trabajo colaborativo que tiene el Gobierno Regional de Valparaíso, que me toca liderar y presidir, junto al alcalde Gustavo Alessandri, a quien saludo y felicito por estas obras”.

Por su parte, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, indicó que “durante mucho tiempo, las zonas rurales han enfrentado una desventaja evidente respecto de las zonas urbanas, y como gestión nos propusimos corregir esa brecha con hechos concretos. En ese camino, hemos tenido la fortuna de contar con un Gobierno Regional que comprendió el sentido de justicia social que buscamos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del mundo rural”.

Junto a estas inauguraciones, las autoridades visitaron las avanzadas obras del proyecto «Normalización del Colegio Técnico Profesional Mercedes Maturana Gallardo, Catapilco», que tiene como objetivo modernizar y normalizar la infraestructura del recinto educacional, mejorando las condiciones de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles que imparte el establecimiento.

PURANOTICIA