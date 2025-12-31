Un millón de personas llegarán a Valparaíso y Viña del Mar a presenciar el show pirotécnico de Año Nuevo en el Mar 2026

Valparaíso se transformará en un gran escenario al aire libre para recibir el 2026 con la celebración del tradicional show pirotécnico de Año Nuevo en el Mar, acompañado de música en vivo, además de actividades que animarán la previa.

El espectáculo de fuegos artificiales tendrá una extensión de 18 minutos y habrá 16 puntos de lanzamiento: 3 en tierra y 13 en el mar, por lo que se espera que llegue un millón de visitantes entre Valparaíso y Viña del Mar.

En Valparaíso, la plaza Aníbal Pinto es uno de los principales puntos de atracción, con un recorrido que permitirá pasear entre letras volumétricas, un muro de los deseos y un túnel de luces, además de intervenciones de mapping e iluminación especial en edificios patrimoniales, dando forma a un circuito visual que mantendrá encendida la noche porteña.

Pero esto no queda solo ahí, puesto que una feria de emprendedores en calle Cochrane, donde el talento local tendrá un espacio para ofrecer su trabajo, mientras que la plaza Echaurren tendrá una atmósfera festiva y relajada con DJ en vivo y foodtrucks. A su vez, el Mercado Puerto se consolidará como un punto de encuentro permanente para disfrutar durante todo el día del sabor porteño y de la tradición gastronómica que distingue a Valparaíso.

Sobre la parrilla programática, la alcaldesa Camila Nieto enfatizó en que “queremos que Valparaíso vuelva a encontrarse en sus espacios públicos, con una celebración diversa, abierta y familiar que, además, recupera el valor patrimonial del Barrio Puerto, activándolo con luz, música y vida, generando oportunidades reales para nuestros emprendedores, que son parte fundamental de la identidad porteña. Es una invitación a despedir el año y recibir el nuevo con alegría, sentido de comunidad y respeto por nuestra ciudad”.

Como es tradición, la música en vivo tendrá su epicentro en «El Gran Escenario» de plaza Sotomayor, que reunirá una variada parrilla artística para animar las jornadas previas al cambio de año. Este 31 de diciembre el escenario recibirá a Dionisio y su Cumbia, Jordan y Tú, Paula Rivas, DJ Frans, y Los Viking´s 5 para el show musical que le dirá hola al 2026.

