Un lesionado y un detenido deja colisión entre microbús y automóvil en Quilpué

Una persona lesionada y un detenido dejó una colisión entre un microbús y un automóvil registrada durante la mañana de este jueves en Quilpué.

El siniestro vial se registró en la población Pompeya Norte donde, por razones que deberán ser establecidas, ambos vehículos impactaron en calle Froden.

Producto del fuerte impacto, uno de los ocupantes del automóvil resultó lesionado y debió ser auxiliado por equipos de emergencia que arribaron al sitio del suceso.

En ese sentido, se informó que posteriormente el conductor del vehículo menor fue detenido por personal policial por conducción en estado de ebriedad.

Carabineros, funcionarios del SAMU y voluntarios de Bomberos concurrieron al lugar para atender la situación y prestar asistencia al lesionado.

PURANOTICIA