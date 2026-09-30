Ofician al MTT y al MOP ante el drama de vecinos de Playa Ancha por restricciones en calles Altamirano y Carampangue

El diputado Andrés Celis ofició al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y al Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante los problemas que enfrentan los vecinos de Playa Ancha por las restricciones en avenida Altamirano y calle Carampangue, situación que ha aumentado considerablemente los tiempos de traslado y concentrado el tránsito en las pocas alternativas disponibles para entrar y salir del sector.

La preocupación, además, va más allá de la congestión diaria y alcanza también un problema de seguridad. Las restricciones simultáneas en vías relevantes para la conectividad, sumadas a alternativas de movilidad que actualmente no se encuentran operativas, como algunos de los ascensores del sector, reducen las opciones disponibles para desplazarse desde y hacia Playa Ancha.

Un escenario que adquiere especial relevancia frente a un incendio, terremoto u otra emergencia que obligue a evacuar rápidamente o requiera el ingreso expedito de Bomberos, ambulancias y otros equipos de respuesta.

“Lo que está ocurriendo en Playa Ancha ya dejó de ser una simple complicación vial. Estamos hablando de vecinos que están demorando el doble para llegar a sus trabajos, volver a sus casas o simplemente desplazarse hacia el centro de Valparaíso. Las obras pueden ser necesarias, pero eso no significa que la gente tenga que asumir durante meses todas las consecuencias de una conectividad que hoy está seriamente afectada. Cuando se intervienen accesos tan importantes al mismo tiempo, las medidas de mitigación tienen que estar a la altura del problema”, señaló Celis.

A través de las acciones presentadas, el parlamentario solicitó a Transportes revisar las medidas de contingencia, el funcionamiento de los recorridos y frecuencias de la locomoción colectiva y los actuales tiempos de viaje, además de evaluar nuevas alternativas para disminuir la congestión mientras permanezcan las restricciones.

En paralelo, requirió a Obras Públicas informar si existe la posibilidad de acelerar las intervenciones en Altamirano y Carampangue, considerando alternativas como frentes de trabajo simultáneos, turnos extendidos, jornadas nocturnas o faenas durante los fines de semana, junto con determinar si existen limitaciones técnicas, presupuestarias o contractuales que dificulten reducir los actuales plazos.

“Tenemos que revisar qué más se puede hacer ahora, tanto en la calle como en la ejecución de las obras. Si hay posibilidades de reforzar el transporte, mejorar las medidas de contingencia o reducir los plazos de intervención, tienen que evaluarse. Pero acá también hay un tema de seguridad que no podemos dejar fuera: necesitamos saber que, aun con estas restricciones, existen alternativas que permitan responder a tiempo frente a una emergencia y que Playa Ancha no quede en una situación de mayor vulnerabilidad producto de sus problemas de conectividad”, concluyó el diputado.

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