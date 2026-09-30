Dirigente de concejales chilenos cuestiona críticas por límite de contratas y reconoce que Villa Alemana también ha superado el 40%

La controversia por la cantidad de funcionarios contratados por los municipios y el cumplimiento del límite legal para el personal a contrata escaló durante los últimos días a partir de la situación de la casa edilicia de Quilpué, donde la concejala Laura González cuestionó la modificación presupuestaria impulsada por la alcaldesa Carolina Corti y advirtió que la administración comunal podría enfrentar la necesidad de realizar un ajuste de personal para cumplir con las disposiciones legales.

La discusión se originó luego de que González planteara que la propuesta para inyectar $459 millones al ítem de contratas excedería el límite establecido en el artículo 2 de la Ley 18.883. La edil sostuvo que la situación debía ser revisada desde el punto de vista jurídico y presupuestario y que, de mantenerse un exceso sobre el límite legal, una eventual alternativa sería un "ajuste forzoso" de la dotación.

Sus declaraciones generaron posteriormente una discusión en el Concejo Municipal de Quilpué. Mientras algunos ediles llamaron a actuar con responsabilidad y evitar escenarios que generen incertidumbre entre los funcionarios, otros plantearon la necesidad de resolver prontamente la modificación presupuestaria. La propia alcaldesa Corti aseguró que los contratos que estaban próximos a vencer se encontraban "en proceso de renovación", mientras la discusión sobre los recursos continúa pendiente.

CRÍTICAS DE GAZMURI

Es en este contexto que el concejal de Villa Alemana y miembro de la Mesa de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades, Alejandro Gazmuri, salió a cuestionar la forma en que se ha abordado el tema y, particularmente, las conclusiones anticipadas por eventuales despidos. Su argumento, sin embargo, abrió un nuevo flanco en la controversia, ya que en entrevista con Puranoticia.cl reconoció que en Villa Alemana también se ha estado por sobre el 40% de funcionarios a contrata.

"Primero, no hay una defensa, yo pertenezco a la Asociación Chilena de Municipalidades, son 120 y tantos municipios en Chile (...) Entonces, cuando se señala el día lunes por parte de ustedes que hay un 70% de municipios en Chile que están por sobre este 40% de la contratación a contrata y luego la concejala Laura González, de una manera irresponsable también señala que hay que hacer ajustes en la dotación y que hay que desvincular, ahí yo me entré a preocupar y dije que esto no es solamente un tema de Quilpué y que es un tema nacional", sostuvo el edil.

De igual forma, explicó que su preocupación surgió porque, a su juicio, la discusión podría tener efectos más allá de la Municipalidad de Quilpué. "Ustedes le preguntaron si la Contraloría debiera ir a todos los municipios en Chile y, efectivamente, esto no es algo simple, es algo que preocupa y que también puede salpicar a Villa Alemana, a toda la provincia y a toda la región", afirmó.

Por esta razón, explicó que "quise dar como una alerta a la concejala González y a los concejales, hablé con varios de Quilpué, de que tenemos que ser responsables en nuestros dichos. Somos autoridades, concejales, y también es un llamado a los parlamentarios, a veces hay que ser responsable con las cosas que uno dice".

LOS "TOPES"

El concejal fue consultado directamente respecto de por qué cuestionaba las conclusiones sobre el eventual incumplimiento de la norma si, según los antecedentes expuestos en la discusión, el límite legal está establecido. Al respecto, respondió que el análisis debía considerar otros elementos y sostuvo que "una cosa es interpretar la ley y otra es analizar los números". En ese punto, aseguró que existe otro límite: "Hay otro tope que no se mencionó el día lunes: uno es el 40% de contrata y el otro tope que existe es que tenemos que tener un 42% del total de gasto en personal", indicó.

Según sus antecedentes, este último porcentaje no sería superado ni por Quilpué ni por Villa Alemana, agregando que "toda esta información es anual, o sea todavía hay tiempo para hacer los ajustes para que quienes administran los municipios no se pasen del 40% de aquí a diciembre, porque es anual el ingreso y el gasto del presupuesto".

Gazmuri también señaló que existen otros elementos que no habrían sido considerados en la discusión, entre ellos los cambios normativos recientes. "Y nosotros recién vamos a entrar a estudiar el presupuesto para el 2027. Y hay dos temas más importantes, que tampoco fueron considerados: recién en el 2027 entra la nueva opción de ampliación de plantas", indicó.

El concejal también hizo referencia a la información disponible en el Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim). Dijo haber buscado un dato oficial respecto del porcentaje de municipios que estaría sobre el 40%, pero reconoció que no logró encontrarlo directamente. Aún así dijo que "pensemos que es el 70%. Estamos hablando de 240 municipios en Chile, donde todos sus directores Jurídicos, todos sus directores de Finanzas, todas las contralorías regionales, están equivocados".

VILLA ALEMANA

Fue al abordar específicamente la situación de Villa Alemana cuando Gazmuri reconoció que el municipio que administra el alcalde Nelson Estay también ha superado el límite del 40%. Consultado por los antecedentes que apuntaban en esa dirección, respondió: "Yo sé que a nosotros en Villa Alemana nos ha ido súper bien, en la encuesta Piensa y yo con Nelson tengo un trabajo increíble y sé que Villa Alemana está creciendo, pero para tu conocimiento Villa Alemana lleva tres años sobrepasando el 40%".

Posteriormente, al ser consultado nuevamente por ese punto, precisó que "estamos hablando de los años 2022 a 2025. El 2026 todavía no ha terminado, si ese es el tema. Por eso estoy planteando que hay matices y no podemos ser blanco o negro, aquí hay familias que hay detrás".

El dirigente de los concejales del país también explicó que, según los datos que estaba revisando, Villa Alemana registraba un 26% en 2025 respecto del indicador que él mencionaba, mientras que Quilpué alcanzaba un 33%, ambos por debajo del 42% de gasto en personal al que hizo referencia.

La discusión llevó además al concejal a ser consultado directamente sobre si el hecho de que municipios estén por sobre el 40% podría abrir espacio para contrataciones vinculadas a favores políticos. Gazmuri subrayó que "yo no ocuparía los términos de 'cumple' o 'no cumple' (...) estamos dentro del año".

Ante la pregunta sobre si los alcaldes podrían estar sometidos a una mayor presión para contratar personas como parte de eventuales favores políticos, Gazmuri volvió a plantear que "existe un equilibrio también en el Concejo y nosotros tenemos cuatro concejales que son de oposición, que no son cercanos al Alcalde de Villa Alemana y que hacen su trabajo de fiscalizar. Llevamos dos años y no he visto que le digan al alcalde que tiene operadores políticos".

En la misma línea, defendió la gestión del Alcalde de Villa Alemana y explicó que "yo siento que las necesidades que tienen los municipios, y voy a defender a mi alcalde Nelson Estay, porque yo siento que el trabajo que hacen los municipios y enfocar su preocupación en el tema de seguridad ha significado que han tenido que contratar más gente para temas de seguridad".

Gazmuri agregó que "si la ley todavía no ha podido estar operativa por temas de reglamento, por temas administrativos, pero la ley ya existe en materia de seguridad y yo me quiero preocupar de la seguridad en la ciudad".

El concejal también fue confrontado con el caso de Quilpué, donde la discusión ha incluido antecedentes sobre personas contratadas a honorarios con remuneraciones de hasta $3 millones. Frente a ello, insistió en que "no es una defensa, yo lo único que veo es que hay alcaldes que están haciendo la pega y veo que los alcaldes de la provincia de Marga Marga están haciendo el trabajo".

Consultado nuevamente sobre el hecho de que en Quilpué no se estaría respetando el límite planteado y que él mismo había reconocido una situación similar en Villa Alemana, Gazmuri volvió a recalcar en que "la ley tiene que mostrar realidades. Por eso yo te planteé que antes era un 20% y que llevó muchos años, donde los municipios tenían solamente una planta antigua y tuvieron que modificar la ley y poder ampliar la planta porque las ciudades crecen, crecieron exponencialmente Villa Alemana y Quilpué y tuvieron que ampliar sus plantas".

A su juicio, el escenario podría modificarse con la entrada en funcionamiento de las nuevas herramientas legales. "Hoy día lo que está sucediendo es que la ley de seguridad municipal va a poder permitir ampliar la planta", afirmó.

ROL DE LOS CONCEJALES

Durante la entrevista también se le planteó que Laura González, por su condición de concejala recién incorporada al órgano comunal, estaría ejerciendo precisamente un rol fiscalizador al advertir sobre la situación presupuestaria y el límite de las contratas. Gazmuri aseguró que reconoce esa función, por lo que "yo la felicité y le dije que le agradecía el debate y permitirme el debate. Pero aquí yo no soy abogado y ella siento que habló muy jurídicamente".

Sin embargo, agregó que el rol de los concejales no se limita a fiscalizar. "Hoy día ella es concejala también, entonces siento que su rol de concejal tiene que no solamente ser fiscalizado, y es un trabajo que estoy haciendo con varios concejales en la provincia de Marga Marga", indicó.

En ese sentido, señaló que "no solamente somos fiscalizadores, tenemos una oposición potente, como te dije recién en Villa Alemana hay cuatro concejales de oposición que hacen su pega diaria y súper bien, y ellos no nos han dicho que tenemos operadores políticos. Yo sé que en Quilpué también pasa lo mismo. También tenemos un rol propositivo y tenemos un rol representativo, entonces cuando solamente decimos no, yo soy ficitalizador, no, no, no, también cumplimos otros roles".

Finalmente, ante el planteamiento de que un alcalde puede tener una buena evaluación ciudadana, pero aquello no determina por sí solo el cumplimiento de la normativa, Gazmuri respondió: "Si están cumpliendo la ley y por eso hay matices. No somos abogados, yo no sé si tú eres abogado. Pero bueno, yo no soy abogado".

De esta manera, la controversia que comenzó en Quilpué por la modificación presupuestaria y el límite de las contratas sumó ahora un nuevo elemento: la propia admisión de un concejal de Villa Alemana respecto de que ese municipio también ha estado sobre el 40% en años anteriores, mientras defiende la necesidad de considerar otros indicadores, los cambios normativos y el hecho de que el ejercicio presupuestario de 2026 aún no concluye.

PURANOTICIA