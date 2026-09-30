Cinematográfica persecución desde Quintero a Viña del Mar termina con dos sujetos detenidos tras frustrado asalto a una empresa

Dos personas fueron detenidas luego de un amplio procedimiento policial que se inició en Quintero y se extendió por Concón y Viña del Mar, tras un presunto intento de asalto a una empresa ubicada en la ruta F-30E, en el sector Las Gaviotas.

Según consigna Sitiodelsuceso, el hecho se produjo luego de que cinco individuos arribaran al lugar a bordo de un automóvil, siendo repelidos mediante disparos efectuados por un guardia de seguridad de la empresa que intentaban asaltar.

Tras abandonar el lugar, los sujetos emprendieron la huida en dirección a Concón, iniciándose un seguimiento por parte de funcionarios de Carabineros. El operativo continuó posteriormente hacia la comuna de Viña del Mar, donde los efectivos de la policía uniformada lograron ubicar el vehículo utilizado por los individuos.

La persecución terminó en el sector de Lajarilla, en la parte alta de la Ciudad Jardín, punto donde los ocupantes descendieron del automóvil y escaparon a pie hacia un sector de tomas, obligando a los funcionarios de Carabineros a desplegar un operativo en el área para intentar dar con todos los involucrados en los mencionados hechos.

Hasta el momento, el procedimiento deja dos personas detenidas, mientras continúa la búsqueda de los demás sujetos que habrían participado en el asalto y persecución.

Cabe hacer presente que los dos detenidos serían de nacionalidad extranjera.

Carabineros mantiene desplegado un amplio operativo en el sector de Lajarilla para localizar a los individuos que permanecen prófugos, mientras se espera que durante los próximos minutos se entreguen nuevos antecedentes respecto del procedimiento.

(Imagen de referencia)

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