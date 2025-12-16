Un lesionado grave dejó incendio que afectó a dos casas, una bodega y un auto en Quillota

Un incendio declarado durante la madrugada de este martes 16 en Quillota dejó como resultado dos viviendas afectadas, además de una vivienda y un automóvil.

Asimismo, se informó que dos personas quedaron con lesiones, una de ellas de carácter grave, por lo que debieron ser atendidas por personal del SAMU.

Producto de la voracidad de las llamas en la calle Rosales Kennedy, el primer catastro da cuenta que son cinco las personas que resultaron damnificadas.

La totalidad de las compañías del Cuerpo de Bomberos de Quillota trabajaron en esta emergencia iniciada a eso de las 4 de la madrugada de este martes 16.

De igual forma, se indicó que prestaron colaboración en la emergencia la Dirección de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Quillota, con camiones aljibe.

PURANOTICIA