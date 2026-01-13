Un lesionado grave deja volcamiento de camión aljibe en la ruta Lo Orozco de Casablanca

Click acá para ir directamente al contenido
Conductor de la máquina debió ser rescatado por voluntarios del Cuerpo de Bomberos y luego recibió asistencia de parte de los equipos del SAMU que llegaron al lugar.

Martes 13 de enero de 2026 08:49
Por causas que tendrán que ser investigadas, un camión aljibe terminó volcado a la altura del kilómetro 13 de la cuesta Lo Orozco, entre Quilpué y Casablanca.

Equipos de emergencia llegaron al sitio del suceso para brindar una primera asistencia al conductor de la máquina, quien resultó con lesiones de carácter grave.

Asimismo, se hizo un llamado a extremar las medidas de precaución al conducir por la ruta F-50, especialmente por las constantes curvas que tiene el camino.

Además, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Casablanca y de Quilpué fueron convocados para colaborar en esta emergencia vial en la ruta.

También se llamó a preferir vías alternativas para desplazarse entre Quilpué y Casablanca, específicamente la ruta Las Palmas y el Troncal Sur.

