Un lesionado grave deja volcamiento de camión aljibe en la ruta Lo Orozco de Casablanca

Por causas que tendrán que ser investigadas, un camión aljibe terminó volcado a la altura del kilómetro 13 de la cuesta Lo Orozco, entre Quilpué y Casablanca.

Equipos de emergencia llegaron al sitio del suceso para brindar una primera asistencia al conductor de la máquina, quien resultó con lesiones de carácter grave.

Asimismo, se hizo un llamado a extremar las medidas de precaución al conducir por la ruta F-50, especialmente por las constantes curvas que tiene el camino.

Además, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Casablanca y de Quilpué fueron convocados para colaborar en esta emergencia vial en la ruta.

También se llamó a preferir vías alternativas para desplazarse entre Quilpué y Casablanca, específicamente la ruta Las Palmas y el Troncal Sur.

PURANOTICIA