Un lesionado dejó colisión entre una moto y un camión recolector en el plan de Valparaíso

Una persona lesionada dejó un violento accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes 13 de abril en el plan de la comuna de Valparaíso.

Se trató de una colisión entre una motocicleta y un camión recolector de basura, hecho registrado en la intersección de Av. Francia con calle Victoria.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y personal del SAMU socorrieron a la víctima, la cual fue trasladada a un centro asistencial de la comuna.

Personal de la Municipalidad de la Ciudad Puerto también concurrió al sitio del suceso, tras ser alertados de una emergencia catalogada de compleja.

La unidad Transporte Informa reportó que el hecho dejó el "tránsito inhabilitado en avenida Francia, desde Independencia hasta Pedro Montt, en dirección a la costa y en calle Victoria, desde San Ignacio hasta Francia, en ambos sentidos".

PURANOTICIA