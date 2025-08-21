Click acá para ir directamente al contenido
Un hombre y una mujer fueron detenidos por vender droga en el cerro Rocuant de Valparaíso
Jueves 21 de agosto de 2025 21:54
Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), lograron la detención de un hombre y una mujer, ambos chilenos, quienes se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas en pequeñas cantidades, en el cerro Rocuant de esta comuna.

Gracias al trabajo de inteligencia y análisis criminal efectuado por los oficiales, se logró establecer que ambos imputados utilizaban la ubicación geográfica de su inmueble, emplazado en la ladera de una quebrada y con acceso únicamente peatonal, para facilitar la venta de droga a consumidores del sector.

En el procedimiento, coordinado con el Ministerio Público, la PDI incautó 285,69 gramos de cocaína base y 166,9 gramos de cannabis sativa, además de dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y elementos vinculados a la actividad ilícita.

Los detenidos, quienes registran antecedentes policiales por infracción a la ley de drogas y violación de morada, serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su respectiva formalización.

