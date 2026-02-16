Un fallecido y un lesionado grave deja atropello con posterior choque en Valparaíso: ocupantes del vehículo se dieron a la fuga

Una mujer perdió la vida y otra permanece en estado grave luego de un atropello que se registró en la ciudad de Valparaíso.

La emergencia se produjo en la avenida Rodelillo con pasaje Abadie, durante la noche de este lunes.

Se trató de un atropello con posterior choque con un muro de una vivienda, donde los responsables se dieron a la fuga.

Cabe señalar que vecinos trataron de retener a los ocupantes del vehículo, quienes arrancaron por los pasajes del sector.

En el lugar del siniestro se encuentran voluntarios de Bomberos, Carabineros y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu).

(Imágenes: @NoticiasValpoEx)

