Un fallecido y un lesionado deja volcamiento de vehículo menor en la ruta 64 de Quillota

Una persona fallecida y otra con lesiones de carácter leve fue el resultado que dejó un accidente de tránsito registrado en la comuna de Quillota.

A eso de las 5 de la madrugada de este jueves 7 de agosto se reportó el volcamiento de un vehículo menor en el kilómetro 2 de la ruta 64.

Así es como equipos de emergencia, encabezados por el Cuerpo de Bomberos y el SAMU, concurrieron hasta la localidad de San Pedro.

En el sitio del suceso se confirmó el fallecimiento de uno de los involucrados en el siniestro vial, mientras que se trabajó para asistir al sobreviviente.

Una ambulancia del Hospital Santo Tomás de Limache llegó al lugar para trasladar a una persona que resultó con lesiones consideradas como leves.

Cabe hacer presente que las causas del hecho están siendo indagadas por la Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA