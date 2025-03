Un completo y Pablo Herrera: La sabrosa pugna de poder entre las diputadas Camila Flores y Chiara Barchiesi

Una sabrosa historia han protagonizado durante el último mes las diputadas de oposición por la región de Valparaíso, Camila Flores y Chiara Barchiesi, situación que tiene como componente especial un completo y al cantante y panelista del programa «Sin Filtros», Pablo Herrera.

Para contextualizar esto, debemos indicar que las legisladoras de Renovación Nacional y el Partido Republicano no son las más estrechas amigas, pese a ser ambas representantes del Distrito 6 e identificadas claramente con la derecha más dura.

Las diferencias de ambas son evidentes. Por ejemplo, Chiara Barchiesi salió elegida como diputada con 24.520 votos y siendo la primera en su lista; mientras que Camila Flores salió electa con 16.461 sufragios, detrás de Andrés Longton.

La distancia es abismante, pese a que pelean un electorado muy similar. No olvidemos que en la carrera presidencial del 2021, Flores apoyó públicamente a José Antonio Kast y no al candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel. Ese mismo año se enfrentó a Barchiesi, quien simplemente no sólo le pasó máquina en las urnas, sino que en plena campaña la joven congresista fue clara y enfática cuando dijo que "yo soy la candidata a Diputada de Kast, y ella no".

Las diferencias entre ambas se han ido profundizando con los años en la Cámara. Por eso, esta historia cobra tal relevancia y todo parece indicar que Pablo Herrera y la historia del completo le entregaría un nuevo punto a la Republicana por encima de quien siempre quiso pertenecer a ese mundo, pero que nunca fue bien recibida.

Camila Flores es reconocida por su ambición en política, donde ha sabido tomar las oportunidades y no complicarse con los portazos recibidos. Si hace cuatro años su candidato era Kast, ahora ya no lo es. "¿Entre Kaiser y Kast? Kaiser de todas maneras. Me representa mucho más que Kast", dijo la abogada.

De hecho, fuentes al interior del equipo de Kaiser cuentan que la diputada estuvo a punto de renunciar a RN e irse al Partido Libertarios, pero en ese momento aún estaba en formación y Flores habría pensado que era muy arriesgada esa jugada.

Mientras Chiara Barchiesi parece más unida que nunca con Andrés Longton, Flores no se puede ver con su compañero de bancada y su más seguro compañero en la carrera por el Senado. Justamente en este afán, y fiel al estilo de aprovechar cada oportunidad, es que Camila Flores invitó a almorzar –junto a su marido, Percy Marín– al cantante y hoy panelista de «Sin Filtros», Pablo Herrera.

Hace tres semanas se concretó el encuentro en Concón. Asistieron Pablo Herrera, Karoll Román (pareja del cantante), Percy Marín y la autora intelectual de esta historia.

Rápidamente Flores sacó provecho de la situación. Se tomó una selfie, la subió a sus redes y se esforzó para que el diario de papel de la región de Valparaíso la publicara como primicia, dando a entender que habría un trabajo en conjunto, modo dupla. Esto, debido a que el cantante tendría algún tipo de interés en conseguir un cupo como candidato a diputado en la región de Valparaíso.

Cuando la foto apareció en el diario de papel, esto habría provocado molestia en Herrera, quien claramente se dio cuenta cuál era la verdadera intención de Flores tras esa inocente invitación a almorzar en Concón.

Pero fiel al estilo de la pareja catalogada como los «Underwood criollos», fueron más allá de la foto en redes sociales y en el diario de papel, y habrían confeccionado un afiche promocionando una completada con Pablo Herrera para este viernes 21 de marzo en Viña del Mar.

Cuando Herrera se enteró de esta brillante idea de los «Underwood criollos», cuentan que simplemente se enfureció. Primero, que el cantante jamás pensó en ser candidato por RN y menos hacer dupla con Flores. Sumado a eso, fuentes cercanas al intérprete de «Tengo un amor» señalan que inclusive en el almuerzo él fue muy evasivo, tras la invitación de Camila Flores a ser su dupla por la Cámara en Valparaíso.

Luego de aquello, Chiara Barchiesi, de quien todo parece indicar que sí es más cercana con Herrera, aprovechó este entuerto y ahora –con la autorización del cantante– apareció en redes sociales justamente comiendo un completo con Pablo Herrera, lo que se interpreta como un claro mensaje y “tocada de oreja” a Flores y compañía.

Fue tal la ironía utilizada por Barchiesi que en su post puso textual: "¡Completada entre amigos! Gracias Pablo Herrera y Karoll Román por la buena conversación y el intercambio de propuestas por un Chile mejor. Seguimos tendiendo puentes para defender con fuerza las ideas de la libertad".

Si uno ve el afiche de Camila Flores, justamente la invitación decía lo mismo: “Gran Completada entre amigos”. La interrogante que queda es qué pasará este viernes 21 de marzo. ¿Habrá completada entre Camila Flores, Percy Marín y Pablo Herrera? ¿O será que Chiara Barchiesi le hizo un spoiler a este nuevo capítulo de los «Underwood criollos»? Toda una incógnita que tiene como protagonista a dos diputadas, un cantante y un completo, pero que esconde detrás un "gallito" entre dos de las más fuertes legisladoras de la región y donde todo pareciera indicar que siempre gana la misma.

