Un centenar de niños y adolescentes de la región de Valparaíso levantaron sus propuestas de salud mental

Más de un centenar de jóvenes de la región compartieron sus necesidades y propuestas respecto a la salud mental

-El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, destacó la importancia de sostener este tipo de instancias para fortalecer la participación de los jóvenes en las decisiones públicas.

Con el lema «Nuestra voz, nuestras propuestas», se llevó a cabo el Encuentro Regional de Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en la sede de AIEP Valparaíso, jornada que congregó a más de 100 participantes, entre ellos 72 representantes de NNA provenientes de distintas comunas, además de profesionales de las Oficinas Locales de Niñez, la Unidad de Niñez y el gabinete ministerial.

La jornada tuvo como objetivo principal generar un espacio regional de articulación e intercambio para priorizar problemáticas comunes y levantar soluciones concretas.

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, comentó que "en esta jornada pasamos de las preocupaciones a las propuestas, demostrando que cuando garantizamos el derecho a la participación de los niños obtenemos ideas fundamentales para construir una región mucho más inclusiva para todos. Además sus voces no solo van a ser consideradas en nuestra Cuenta Pública Regional, sino que también llevarán la postura de nuestro territorio al próximo Encuentro Nacional de Consejos Consultivo”.

Sobre el desarrollo de la actividad, la coordinadora regional de Niñez de la Seremi, Pía González, sostuvo que, "si bien este es un encuentro que se organiza desde la Seremi de Desarrollo Social y Familia, lo hacemos articuladamente con cada Oficina Local de la Niñez que está en sus comunas, quienes facilitan que Niños, Niñas y Adolecentes puedan participar. Canalizan las necesidades y las propuestas que se han levantado desde los Consejo Consultivos comunales, por lo tanto hoy día hemos logrado trabajar en comisiones que nos permiten proyectar propuestas de aquí al 2027 realizables tanto por la Seremi como por el intersector".

En tanto, el representante del Consejo Consultivo de Quilpué, Cristóbal Jara, señaló que "el principal beneficio que tiene para nosotros como jóvenes, el poder juntarnos es poder ver nuestras distintas ideas, nuestras distintas realidades. Por ejemplo, hoy día observamos que las comunas más lejanas tienen problemas para llegar, por ejemplo Valparaíso, las comunas más cercanas tienen una ventaja. Y el saber las distintas realidades que tiene nuestra región y sobre todo nuestro país no hace unas personas más cultas, y nos hace entender a las demás personas, nos hace ponernos en los zapatos de los demás".

Por otra parte, la gestora territorial de la Oficina Local de la Niñez de Viña del Mar, María Angelica Figueroa, comentó que "es una experiencia realmente enriquecedora para ellas, porque pueden contar su experiencia y aprender también de todas las experiencias de toda la región en relación a las propuestas y al trabajo que ha levantado el Consejo Consultivo en todas las comunas de la región de Valparaíso. Así que estamos muy contentos por esta oportunidad y aprovechando muchísimo".

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