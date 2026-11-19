Un adolescente de 16 años resultó herido tras ser alcanzado por balazos efectuados por sujetos que se desplazaban en motocicleta, en el cerro El Litre de Valparaíso.

El hecho se produjo pasado el mediodía de este jueves, cuando se encontraba en su domicilio y escuchó una serie de disparos provenientes del exterior.

Producto de esta situación, el menor de edad fue ingresado de urgencia en el Hospital Carlos Van Buren.

El fiscal de turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Andrés Gallardo, explicó que "la víctima se encontraba en su domicilio cuando escucha múltiples disparos percutados desde el exterior por dos individuos, que hasta el momento no están siendo identificados, movilizados en una motocicleta de color blanco”.

Añadió que “tras efectuar esos disparos hacia el pasaje, el copiloto desciende de la moto para realizar dos disparos adicionales antes de retirarse del lugar“.

“Posteriormente, una víctima menor de edad concurre al hospital con una herida de impacto balístico, que habría ingresado a su cuerpo por la parte posterior del pecho. La víctima fue atendida en el centro asistencial, está fuera de riesgo vital y fue dada de alta“, expuso.

El persecutor también dio a conocer que “se constituyó también el fiscal de sitio del suceso y están trabajando OS9 de Carabineros en compañía de Labocar para dar con los responsables de este hecho”.

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