Un significativo avance de la limpieza y desmalezado de quebradas, laderas y terrenos y mantención de cortafuegos para prevenir incendios forestales registra el Municipio de Viña del Mar, en el marco del plan Verano 2026-2027.

El trabajo municipal incluye una estrategia integral de gestión del riesgo de incendios forestales considerando la presencia del fenómeno de El Niño, con probables lluvias hasta diciembre, lo que incide en el crecimiento de material vegetal combustible en sectores ya intervenidos.

Así lo informó la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien realizó una inspección de las faenas que ejecutaron cuadrillas municipales en el sector de Villa Dulce, destacando que desde el 1 de octubre -fecha en que se activa el programa- se han desmalezado 200.850 metros cuadrados de superficie en distintos sectores y se ha avanzado en la construcción de 43.660 metros de cortafuegos con maquinaria pesada.

La autoridad comunal explicó que “este año 2026 ha sido crítico en torno al clima; semanas húmedas, semanas secas, lluvia y calor no van a parar hasta el verano el 2027. Desde ese punto de vista, la cantidad de maleza ha crecido en todos los lugares de Viña del Mar y está siendo manejada por los equipos municipales”.

La alcaldesa informó además que “vamos a tener habilitado, a partir de noviembre, un botón de denuncia en la página web del municipio que permite a los usuarios subir fotos de quienes sean sorprendidos tirando basura y escombros en espacios públicos y quebradas”.

TRABAJOS SE EXTENDERÁN HASTA MAYO

A la fecha, los trabajos de desmalezado que ejecutan las cuadrillas de la Dirección de Operaciones y Servicios junto al Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) se han realizado en los sectores de Nueva Aurora, Recreo, Forestal y Villa Dulce, y se extenderán hasta mayo del 2027.

La planificación incluye la mantención de 76 mil metros lineales de cortafuegos en la interfaz urbano-forestal de la comuna, para reducir biomasa y los riesgos hacia la población.

TRABAJO CON LA COMUNIDAD

El municipio también trabaja en la limpieza de quebradas y de terrenos vulnerables reforzando, para ello, la vinculación comunitaria a través de charlas, simulacros (programa Familia Preparada) y el desmalezamiento compartido, en un trabajo mancomunado con los vecinos de los barrios.

En tanto, para prevenir el problema de la acumulación de basura en quebradas y sectores críticos, el municipio cuenta con un programa de bateas para el depósito de desechos voluminosos, con bateas que deben ser solicitadas a través de las unidades vecinales.

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