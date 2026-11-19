Un total de 351 iniciativas de organizaciones comunitarias, por un monto de $2.438.151.069, fueron propuestas para su priorización en el marco del Concurso Vinculación con la Comunidad, Línea 2: Organizaciones Comunitarias, Año 2026, financiado a través del FNDR 8% del Gobierno Regional de Valparaíso.

Tras concluir todas las etapas de evaluación, la Comisión Evaluadora seleccionó 351 iniciativas que pertenecen al ámbito de la cultura, deporte, medio ambiente, seguridad y social, ejecutados por organizaciones sociales como juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, clubes deportivos, comités u organizaciones, cuyo objetivo sea desarrollar actividades que mejoren la calidad de vida de sus comunidades.

La distribución considera 95 proyectos en la provincia de Valparaíso, 47 en Petorca, 53 en San Felipe de Aconcagua, 52 en Marga Marga, 54 en Quillota, 18 en Los Andes, 28 en San Antonio y 4 en Isla de Pascua.

De ellos, fueron seleccionados 125 proyectos de cultura por $882,1 millones; 98 de deporte por $694,3 millones; 58 de seguridad ciudadana por $418,4 millones; 51 de social por $304,2 millones y 19 de medio ambiente por $139 millones.

El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, señaló que “el concurso del 8% es tremendamente importante para las comunidades de la región de Valparaíso, porque es un concurso que permite fortalecer el tejido gregario, el tejido comunitario. El día de hoy hemos informado el resultado final del concurso Vinculación con la Comunidad 2026".

A ello agregó que "se presentaron 1.418 iniciativas en el ámbito del deporte, de la cultura, seguridad, social y ambiental; de ellos, hemos priorizado 351 proyectos por un monto de 2.438.151.000 millones de pesos. Esto da cuenta de la importancia que tiene este concurso y cómo las organizaciones postulan a un fondo que es tremendamente importante”.

PURANOTICIA