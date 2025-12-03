Un brasileño fue detenido por vender ropa falsificada en feria navideña de Valparaíso

En el marco del plan de reforzamiento de la seguridad en el eje de la avenida Pedro Montt de Valparaíso, carabineros de la 2ª Comisaría Central realizó una serie de fiscalizaciones orientadas a prevenir delitos y verificar el cumplimiento de la ordenanza municipal porteña respecto al comercio ambulante.

Es así como en el sector de la feria navideña del Parque Italia, se logró la detención de un ciudadano de nacionalidad brasileña, quien atendía un puesto en el lugar y fue sorprendido comercializando más de 1.600 prendas de vestir falsificadas, correspondientes a 28 marcas distintas.

Las especies, que imitaban reconocidas marcas de vestuario, iban a ser vendidas en el marco de la actividad comercial del sector, vulnerando la normativa vigente sobre propiedad industrial.

Como parte del procedimiento, todas las prendas fueron incautadas, mientras que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

“Es importante recordar a la comunidad que la infracción a la Ley de Propiedad Industrial, que es el marco legal que protege las creaciones de la industria, como invenciones, marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, es un delito. Por lo tanto, el llamado a los comerciantes es a no exponerse a estas situaciones", puntualizó el mayor Javier Oportus, comisario de la 2ª Comisaría de Valparaíso.

