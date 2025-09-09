Click acá para ir directamente al contenido
Un automóvil volcó en el sector del enlace El Trébol en el Camino Internacional en Viña del Mar

TransporteInforma región de Valparaíso llamó a preferir el Camino Troncal como ruta alternativa para desplazarse.

Martes 9 de septiembre de 2025 16:40
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en el Camino Internacional en la comuna de Viña del Mar.

Un automóvil volcó en el sector rotonda El Trébol, en dirección a la ruta Las Palmas.

TransporteInforma región de Valparaíso dio a conocer que producto de la emergencia, "se mantiene tránsito restringido en dirección a Las Palmas y a Enlace Quilpué".

La plataforma llamó a preferir el Camino Troncal como ruta alternativa para desplazarse.

VIDEO:

