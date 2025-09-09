Un automóvil volcó en el sector del enlace El Trébol en el Camino Internacional en Viña del Mar

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en el Camino Internacional en la comuna de Viña del Mar.

Un automóvil volcó en el sector rotonda El Trébol, en dirección a la ruta Las Palmas.

TransporteInforma región de Valparaíso dio a conocer que producto de la emergencia, "se mantiene tránsito restringido en dirección a Las Palmas y a Enlace Quilpué".

La plataforma llamó a preferir el Camino Troncal como ruta alternativa para desplazarse.

