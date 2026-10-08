“Un año durmiendo”: con una cama frente al Congreso, organizaciones exigen al Senado votar la ley de defensores ambientales

La iniciativa busca establecer un marco de protección legal específico para quienes defienden el medioambiente y los territorios. Tras ser aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de octubre de 2025, el proyecto cumple un año sin registrar avances en el Senado, situación que motivó una intervención pública de distintas organizaciones frente al edificio legislativo.

La acción incluyó la instalación de una cama en la vía pública, con el objetivo de simbolizar que el proyecto “lleva un año durmiendo” y emplazar directamente a los parlamentarios a reactivar su tramitación.

"El 8 de octubre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que protege a quienes defienden el medioambiente y los territorios", explicaron desde la pauta de la organización, añadiendo que "hoy (jueves) se cumple un año y el Senado todavía no se pronuncia: la iniciativa sigue sin ser votada, mientras las personas defensoras continúan sin una protección legal específica".

Durante la convocatoria realizada en calle Rawson, los voceros insistieron en la urgencia de avanzar en la discusión y despacho de la iniciativa. Santony Cortés, integrante del equipo ejecutivo de Sustainable Ocean Alliance en Chile, advirtió sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las comunidades y quienes trabajan directamente en los territorios:

"Nos convoca un proyecto que lleva durmiendo un año dentro del Congreso, un proyecto que es bastante importante para las comunidades y para quienes defendemos la naturaleza, (…) esto porque quienes nos estamos inmiscuyendo y trabajando desde los territorios, muchas veces nos vemos amenazados, nos vemos amedrentados por distintos factores, tanto desde empresas como incluso desde los propios gobiernos. Hoy día la importancia es de proteger a quienes defienden a la naturaleza, quienes están en la primera línea".

Cortés también puso el foco en los riesgos extremos que enfrentan dirigentes y defensores ambientales, incluyendo casos de asesinatos vinculados a la defensa de los territorios:

"Muchos de ellos han sido silenciados, han sido asesinados. Hoy día creo que es importante que estemos aquí por cada uno de esos nombres que hoy día nos resuenan, por Julia, por Macarena, por personas que dieron su vida por la defensa de la naturaleza. Por eso es importante que estemos aquí".

Por su parte, Natalia Sangüesa, coordinadora de Medio Ambiente de la Fundación Tremendas, enfatizó la necesidad de que la protección de los defensores ambientales forme parte de los compromisos de la clase política, particularmente en materia de derechos humanos y protección del entorno:

"Queremos levantar una bandera de lucha y todos estos años lo hemos hecho y es proteger a los defensores ambientales, personas que arriesgan su vida para proteger los derechos de los demás (…) es súper importante el día de hoy que estén estas personas porque tenemos una bandera y que consiste en que el medio ambiente esté libre de contaminación".

En esa misma línea, la dirigenta cuestionó la respuesta de las autoridades frente a emergencias socioambientales registradas recientemente: "Hace poco tuvimos un episodio de contaminación en Quintero-Puchuncaví donde niños se desmayan por la contaminación ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno no han hecho nada. Queremos que la clase política cumpla sus compromisos".

Consultada por el financiamiento destinado al área medioambiental y el eventual impacto de las decisiones presupuestarias adoptadas por las autoridades parlamentarias y el Ejecutivo, Sangüesa profundizó en sus cuestionamientos:

"Es cosa de ver la Ley de Presupuestos. Actualmente se ha hecho una reducción grande respecto a los recursos destinados a este ministerio, sobre todo el Servicio de Evaluación Ambiental para la Fiscalización y han aumentado bastante las inversiones, que si bien es importante que el país crezca, también es importante proteger a la naturaleza y que las personas vivan en un ambiente digno y libre de contaminación".

Finalmente, la representante de la Fundación Tremendas apuntó a la reducción de recursos asociados a compromisos internacionales en materia medioambiental, específicamente al Acuerdo de Escazú: "También se ha visto reflejado en el Acuerdo de Escazú, en el cual se ha reducido sus recursos de implementación en un 100%".

Con esta intervención y el emplazamiento realizado frente al Congreso Nacional, las organizaciones socioambientales buscan que el Senado reactive la discusión del proyecto y avance en una legislación que entregue protección jurídica específica a quienes defienden el medioambiente y los territorios. Para las agrupaciones, la falta de avance mantiene un vacío de protección para los defensores ambientales, quienes continúan expuestos a amenazas y distintos tipos de agresiones en el ejercicio de su labor.

(Imagen mejorada con IA)

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