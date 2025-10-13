Un adulto mayor sufrió quemaduras y un bombero lesiones en incendio que afectó una vivienda en el cerro Los Placeres de Valparaíso

Una vivienda de dos pisos afectada y dos personas lesionadas dejó un incendio que se registró la tarde de este lunes en el cerro Los Placeres de Valparaíso.

Los heridos fueron un adulto mayor que sufrió quemaduras y un bombero por un golpe en la nariz.

El capitán de guardia del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto, Ernesto Delgado Marín, quien asumió como comandante de incidente en el siniestro en avenida Los Placeres con calle San Luis, mencionó que trabajaron en el lugar 7 carros y un vehículo de apoyo logistico con más de 40 bomberos.

El siniestro fue controlado y los carros de la institución ya comenzaron a desmovilizarse.

"El incendio no tuvo mayor propagación, solamente se quemó la casa habitación de la avenida Los Placeres y tenemos que lamentar la lesión por quemaduras de una persona adulto mayor", informó Delgado.

Cabe señalar que la persona afectada es el dueño de la casa que sufrió por las llamas.

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

PURANOTICIA

