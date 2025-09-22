Un 98% de avance presentan las obras del nuevo Complejo Policial de la PDI en Viña del Mar

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, encabezó una visita a las instalaciones del nuevo Complejo Policial de la PDI en Viña del Mar, que registra un 98% de avance de las obras.

"La seguridad se construye también sobre la infraestructura que la sostiene. (…) Esperamos que la labor de la PDI se vea reforzada con esta obra y también la calidad de atención para los usuarios que vengan a este recinto”, destacó.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los 13 mil millones de pesos y beneficiará directamente a 212 funcionarios de la PDI, mejorando sus condiciones de trabajo y optimizando la atención a la ciudadanía, al acercar los servicios policiales a la comunidad y proyectar una mayor capacidad operativa para los desafíos de las próximas décadas. Su habilitación está programada para dos meses, aseguró la titular de Obras Públicas.

El proyecto contempla una superficie total construida de 6.679,94 m², distribuida en dos niveles subterráneos, que albergarán estacionamientos, camarines y un salón auditorio; y siete pisos sobre nivel de terreno, que incluirán oficinas administrativas, laboratorios de criminalística y diversas dependencias operativas.

La ministra López explicó que el Complejo Policial “es parte de un plan que busca fortalecer la seguridad pública en nuestro país y en el caso del Ministerio de Obras Públicas tiene relación con la infraestructura para que eso ocurra. Tenemos una cartera de 100 proyectos en desarrollo, tanto para Carabineros como para la PDI, y para el Ministerio del Interior, en lo que tiene relación con los pasos fronterizos de nuestro país y los controles migratorios. También una gran cartera de proyectos en materia de infraestructura penitenciaria”.

En tanto, el jefe regional policial de Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Gálvez, subrayó que el nuevo edificio cuenta con “los estándares más altos de modernidad y de seguridad”, y agregó que “esperamos, de aquí a fin de año, poder ya tener terminado el trabajo y que en enero podamos estar habitándolo y poder empezar a desempeñar nuestras funciones, dejando el sector de Miraflores que durante un par de años nos ha albergado con mucho cariño”.

En la región de Valparaíso son 14 los proyectos de seguridad pública que desarrolla el MOP, que presentan distintos grados de avance. De los 14 contratos, 11 son de Carabineros de Chile y 3 de la PDI, sumando más de 43 mil millones de pesos en obras destinadas a reforzar la seguridad pública en la región.

PURANOTICIA