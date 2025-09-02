Un 90% de avance alcanzan las obras del nuevo Complejo Policial de la PDI en Viña del Mar

Con un avance físico del 89,49%, la reposición del Complejo Policial de la Policía de Investigaciones (PDI) de Viña del Mar avanza a paso firme. El nuevo edificio, ubicado en calle Quillota N° 72, en el sector de la población Vergara, está siendo construido en terrenos adquiridos y fusionados por el Fisco y la PDI, y forma parte de un ambicioso plan de modernización de infraestructura policial en la Región de Valparaíso.

El proyecto contempla una superficie total construida de 6.679,94 m², distribuida en dos niveles subterráneos, que albergarán estacionamientos, camarines y un salón auditorio; y siete pisos sobre nivel de terreno, que incluirán oficinas administrativas, laboratorios de criminalística y diversas dependencias operativas. La iniciativa busca dar respuesta al déficit histórico de infraestructura y proyecta un aumento de la dotación policial para los próximos 20 años.

El monto total de inversión supera los 12 mil millones de pesos ($12.778.371.562) y beneficiará directamente a 212 funcionarios que actualmente se desempeñan en Viña del Mar, mejorando sus condiciones de trabajo y la atención a la ciudadanía.

El jefe (s) de la Región Policial de la PDI Valparaíso, prefecto inspector Giordano Lanzarini, indicó que “este edificio cumple con todos los estándares conforme a los lineamientos institucionales que hay respecto a los edificios en cuanto a la seguridad y tecnología. Va a albergar en este momento a 120 funcionarios, se trasladan diferentes unidades tanto operativas como administrativas desde Miraflores para acá, con esto me refiero a que se traslada la Prefectura de Viña del Mar, así como el laboratorio de criminalística regional, lo otro también destacable es que este edificio va a estar más cerca de la comunidad, va a ser de más fácil acceso para las personas. Este es un mejoramiento para la calidad del trabajo de la PDI en la región".

En tanto, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, indicó que “en un principio llegarán 120 funcionarios, pero esperamos que en un corto tiempo puedan llegar hasta los 212, porque nos contaba el prefecto que con este edificio podrán aumentar la planta e iniciar procesos de contratación para nuevos funcionarios, lo que es una tremenda noticia para la ciudad de Viña del Mar y para la región”.

Cabe hacer presente que la nueva infraestructura policial no solo permitirá mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, sino también optimizar la atención a la ciudadanía, acercando los servicios policiales a la comunidad y proyectando una mayor capacidad operativa para los desafíos de las próximas décadas.

