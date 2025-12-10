Un 68% de avance presentan las obras del nuevo puente que mejorará la conectividad y seguridad entre San Antonio y Santo Domingo

En el marco de una visita inspectiva al avance de las obras del nuevo puente Lo Gallardo, entre San Antonio y Santo Domingo, se informó que el proyecto ya alcanza un 68% de ejecución, con una inversión de más de 62 mil millones de pesos.

Esta infraestructura, ubicada en la ruta 66-CH sobre el río Maipo y que mejorará la conectividad y seguridad entre ambas comunas, se construye en paralelo al puente actual, el cual presenta daños y no cumple con los estándares vigentes.

El puente tendrá una extensión de 840 metros, con una calzada de dos pistas, una ciclovía y un pasillo peatonal, todo debidamente segregado para mayor seguridad.

La estructura ha sido diseñada según la normativa actual, incorporando mejoras sísmicas e hidráulicas que aseguran su estabilidad ante crecidas del río y movimientos telúricos. Además, el nuevo puente Lo Gallardo contempla nuevas fundaciones, vigas reforzadas y sistemas de apoyo modernos que garantizarán una vida útil prolongada y un tránsito más seguro para vehículos, peatones y ciclistas.

El seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza, destacó que "el avance general de la obra es en torno al 68% y claro, el avance de esta obra incluye el suministro de los pilotes. Recorrimos toda la obra desde el inicio donde está el proceso de hincado de los pilotes, el corte de los pilotes, el montaje de las vigas, en general podemos decir que la obra está avanzando muy de acuerdo a lo programa, y estamos muy contentos porque se están cumpliendo de acuerdo a lo que nosotros habíamos planificado”.

En tanto, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, indicó que “esta obra beneficia principalmente a las comunidades por medio de la conectividad. Una de las virtudes que también tiene este proyecto y que pudimos constatar ahora es que tiene todo un sistema antisísmico, de modo que cuando exista algún sismo de importancia, Santo Domingo no quede desconectado de la provincia y tenga una conexión expedita y viable aún después de una emergencia”.

