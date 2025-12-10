En prisión preventiva quedó bombero formalizado por la autoría de un incendio forestal que arrasó con 4 hectáreas en La Cruz

Sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva quedó el bombero identificado con las iniciales F.A.M.H., quien fue formalizado en el Juzgado de Garantía de La Calera como autor del delito de incendio, emergencia forestal registrada el domingo 7 de diciembre recién pasado en el sector Pocochay de la comuna de La Cruz.

Durante la audiencia, el magistrado Roberto Lizana tomó en consideración el hecho de que el imputado se desempeñaba como maquinista del Cuerpo de Bomberos de La Cruz desde el año 2014 a la fecha, vale decir, llevaba más de 10 años como voluntario.

Asimismo, sostuvo que al momento de ocurrir los hechos, a plena luz de día, habría lanzado este papel con fuego hacia el exterior y habría provocado el incendio".

El juez Lizana complementó su resolución señalando también que "puede darse incluso la hipótesis de dolo eventual, incluso para provocar el incendio, ya que estaba en condición de poder representarse –a juicio del tribunal– el daño que podía provocar. Sin embargo, asumió el riesgo y lo lanzó igualmente, pudiendo haber incluso detenido la marcha del vehículo que estaba conduciendo, no lo hizo".

"Al juicio del tribunal tampoco hay, como dice la defensa, colaboración sustancial a la investigación. Básicamente porque la declaración de él surge a propósito de videos y fotografías que son advertidas por funcionarios de bomberos, quienes lo citan al cuartel policial y luego de que le atribuyen esta participación, él en ese momento lo reconoce y se inicia todo este procedimiento administrativo dentro de la institución de Bomberos y con la declaración de él, precisamente, se llama a la PDI”, añadió.

De igual forma, se tuvo en cuenta que la pena asignada al delito es de crimen, que va de presidio mayor en cualquiera de sus grados, es decir 5 años y un día hacia adelante.

En ese sentido, se indicó que "está arriesgando precisamente dicha pena a juicio del tribunal, si consideramos también que no solamente se afectó la propiedad privada, sino que se puso en peligro la vida de terceras personas, hubo gran afectación, 4 hectáreas quemadas y se afectó también el bien jurídico medio ambiente".

A juicio del tribunal calerano, también merece algún grado de reproche "el hecho de la condición que desempeñaba el imputado, de maquinista y voluntario del Cuerpo de Bomberos de la misma comuna donde se provocó precisamente el incendio".

En consecuencia, el tribunal accedió a lo solicitado por el Ministerio Público, porque "la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".

Así, se ordenó el ingreso de F.A.M.H. a prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva de Quillota, estableciendo el plazo de investigación en 60 días.

