Un 40% de avance alcanza el futuro Cesfam Villa Olímpica de Olmué: proyecta atender a cerca de 20 mil usuarios

A paso firma avanza la construcción del futuro Cesfam Villa Olímpica de Olmué, en la región de Valparaíso, un dispositivo de Atención Primaria de Salud que contará con la más alta tecnología y estándares de construcción, ofreciendo una mejor experiencia en salud a cerca de 20 mil usuarios y usuarias de la comuna.

La obra de 2.516m², contará con tres niveles y amplios espacios para el desarrollo de las atenciones sanitarias, teniendo un costo que alcanza los 9 mil 416 millones de pesos financiados por el Ministerio de Salud.

Actualmente alcanza un 40% de avance real, muy por encima del porcentaje de adelanto proyectado en el programa de construcción. Espacios en ejecución que fueron visitados por las autoridades y la comunidad en el marco de un recorrido a la atención primaria de Olmué liderado por el Servicio de Salud, en el que se visitó además del futuro Cesfam, el sector de La Dormida y la Posta de Salud Rural La Vega.

La Directora del Servicio de Salud, Andrea Quiero, comentó que “el trabajo en terreno que hemos desplegado en conjunto con el alcalde Jorge Jil, los concejales y la comunidad, nos ha reiterado la convicción de que la Atención Primaria de Salud es la puerta de entrada a las atenciones de salud y al sistema de protección social. Hemos recogido los requerimientos comunales en el sentido de que nos hemos reunido en La Dormida para conversar con la comunidad y escuchar sus requerimientos, concordando conjuntamente el diseño de un Centro Comunitario de Salud Rural. Posteriormente pasamos a la Posta La Vega para observar como hemos desplegado recursos del Programa de Mantenimiento de Infraestructura y así acercarnos a la normativa sanitaria que permita contar con la seguridad de contar con prestaciones de salud de acuerdo a los estándares calidad. Por último, llegamos a la obra para ver los avances de este Cesfam que cuenta con recursos cercanos a los 9 mil 500 millones de pesos y que atenderá a cerca de 20 mil personas “.

Por su parte, el alcalde de la comuna de Olmué, Jorge Jil, valoró el trabajo conjunto que se ha desarrollado en la comuna, permitiendo dar curso a obras y proyectos que logren ampliar la cobertura para la Atención Primaria en el territorio. “Es muy relevante que las comunas rurales podamos avanzar en salud. La salud primaria es la puerta de entrada para los vecinos que viven en sectores con problemas de conectividad, por lo tanto, haber visitado en sector de La Dormida y haber entregado un diseño de un futuro dispositivo rural de salud es muy importante y terminamos acá en una obra emblemática para nuestra comunidad. Nuestra comunidad está muy contenta con lo que se está construyendo porque es un Cesfam para cerca de 20 mil usuarios. Vimos la calidad con la que se está construyendo, los amplios espacios y esta es un una obra emblemática para nuestra gestión comunal”.

CARACTERÍSTICAS

El proyecto del nuevo Cesfam Villa Olímpica contempla la ejecución de una obra de 2.516m² , en tres niveles, emplazada en un terreno de 12.000m².

Se trata de un moderno centro de salud que incluye áreas como oficinas administrativas, consultas médicas, salas de procedimientos, urgencias, rehabilitación, entre otras, con modernas instalaciones y la más alta tecnología en equipos y equipamiento, además de estacionamientos, vialidad interior, equipamiento para funcionarios y amplias áreas verdes.

Uno de los aspectos más destacados de la construcción será su enfoque en la sostenibilidad y eficiencia energética, con estrategias de arquitectura que incluyen envolventes térmicas de alta eficiencia, estudios de iluminación natural y control solar. Esta visión ambientalmente consciente asegura que el nuevo Cesfam no solo brinde un servicio de calidad, sino que también sea un espacio confortable y eficiente para todos sus usuarios.

Asimismo, se han ido incorporado características de alta seguridad, con estructuras sismo resistentes, sistemas de evacuación eficientes, detección y extinción de incendios, accesibilidad para bomberos y respaldos de emergencia, garantizando la protección de pacientes y trabajadores.

PURANOTICIA