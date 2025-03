Ultimátum de Rodolfo Carter a Chile Vamos: o hay Primarias o se va a Republicanos a competir por el Senado en Valparaíso

"Si en este minuto Chile Vamos decide no hacer Primarias, no veo espacio para estar en esa coalición como candidato a parlamentario y buscaré otro domicilio". Con estas palabras, Rodolfo Carter abordaba hacia 10 días la posibilidad de mirar hacia otros horizontes políticos en su camino por llegar al Senado por Valparaíso; esto, en el entendido que es cada vez más difícil que compita en la Elección Presidencial.

Y es que faltando algo así como 40 días para que Chile Vamos presente a sus candidatos que podrían llegar a participar en una posible Primaria Presidencial –instancia a la que justamente se aferraba el ex Alcalde de La Florida– todo parece indicar que bajó los brazos definitivamente y que ahora su objetivo número 1 será buscar un cupo para pelear por uno de los cinco escaños que entrega la Cámara Alta en la V Región.

Es así como todas las miradas apuntan hacia la derecha más dura. Y es que Rodolfo Carter ha tenido una serie de acercamientos y gestos con José Antonio Kast, a quien conoce desde los tiempos universitarios y luego coincidieron ambos en la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido del que ambos emigraron; pero también con Johannes Kaiser, con quien hablaron tras el robo en un servicentro en Pudahuel.

Si a esto se le suma la reciente renuncia del diputado Álvaro Carter (su hermano) a la bancada de la UDI en la Cámara y su incorporación a la del Partido Republicano, todo hace indicar que hacia allá va también el camino del ex jefe comunal floridano, tal como prometió que haría si es que Chile Vamos, su ex coalición, no hacía Primarias.

Esta decisión que comunicaría prontamente va en contra de lo presupuestado por el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien aseguró que el objetivo de su tienda es ganar la Presidencial y quedarse con la mayoría en la Cámara y el Senado, y que para ello resultaba fundamental contar con Rodolfo Carter como candidato.

No obstante, las alternativas planteadas al ex Alcalde de La Florida no fueron de su preferencia: primero, se le ofreció ir como candidato por la región de Arica y Parinacota, cuestión que descartó de plano; y después se habló de representar a la región de La Araucanía, opción que analizó, pero que no terminaría por convencerlo.

"Yo nací en Valparaíso. Lo dice mi carnet de identidad y, evidentemente, lo más próximo para mí es la Quinta Región", señaló Carter, según consigna La Segunda, lo que representa otro problema para la UDI, ya que su candidata al Senado, María José Hoffmann, ya anunció que haría dupla con el diputado Andrés Celis (ex RN).

¿Y qué pasa con los cupos de Renovación Nacional? Estos estarían siendo ocupados por los diputados del Distrito 6 de la V Región, Camila Flores y Andrés Longton, por lo que los caminos parecen estar completamente cerrados para Carter en Chile Vamos.

Todos estos obstáculos hacen que Rodolfo Carter mire con muy buenos ojos su incorporación al Partido Republicano, donde podría llegar a hacer dupla con Arturo Squella para competir por el Senado; esto, aunque fuentes del partido no quieren ponerle un candidato fuerte a su presidente, pues pondría en riesgo su elección.

Así, y como última opción, el ex Alcalde podría llegar a competir en uno de los cupos del Partido Social Cristiano o del Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser, lo que no hace más que dar cuenta de los múltiples escollos que ha tenido que sortear.

