UDI recurre a Comisión de Ética contra diputado Bassa por dichos sobre red de pedofilia

“La fiscalización política es legítima, pero no todo vale”. Con estas palabras, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, cuestionó las declaraciones del diputado del Frente Amplio Jaime Bassa, quien vinculó las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores con una presunta red internacional de pedofilia.

La parlamentaria, junto a su compañero de bancada Sergio Bobadilla, presentó un requerimiento ante la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados, solicitando que se investigue la conducta de Bassa y se evalúe la aplicación de sanciones disciplinarias.

Weisse sostuvo que los parlamentarios tienen derecho a cuestionar las decisiones del Gobierno y ejercer sus facultades fiscalizadoras, pero advirtió que las acusaciones relacionadas con delitos de extrema gravedad deben contar con antecedentes que permitan respaldarlas.

“La fiscalización política es legítima, pero no todo vale. Un diputado tiene la obligación de respaldar sus declaraciones, especialmente cuando formula acusaciones de tanta gravedad”, sostuvo.

La jefa de bancada gremialista insistió en que las controversias políticas no justifican la difusión de imputaciones que, a su juicio, carecen de sustento verificable.

Y agregó que “no podemos normalizar que se instalen sospechas sobre supuestas redes criminales sin antecedentes verificables. Por eso recurrimos a la Comisión de Ética, porque la responsabilidad y prudencia también son deberes parlamentarios”.

La acción parlamentaria se produce luego de que Bassa cuestionara públicamente los decretos de rebaja de condenas otorgados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Fernando Rabat.

Durante una intervención realizada el martes 27 de octubre, el diputado del Frente Amplio relacionó la controversia con la supuesta existencia de una organización criminal internacional.

“Esto no es un error. Es una manifestación más de una red de pedofilia internacional”, afirmó Bassa.

Sus declaraciones provocaron cuestionamientos de parlamentarios oficialistas, quienes lo emplazaron a presentar antecedentes que permitan sustentar sus afirmaciones.

WEISSE Y BOBADILLA SOLICITAN SANCIONES DISCIPLINARIAS

En el requerimiento ingresado a la Comisión de Ética, los diputados de la UDI sostienen que las declaraciones de Bassa exceden los márgenes de una crítica política y podrían constituir una infracción a los deberes establecidos para el ejercicio de la función parlamentaria.

“No se trata de una opinión política, de una discrepancia ideológica ni de una interpretación de hechos, sino que de una imputación pública de un delito de extrema gravedad, cuya sola afirmación requiere responsabilidad, seriedad y antecedentes que permitan sostenerla”, argumentan.

El documento invoca los artículos 342, 344 y 346 del Reglamento de la Cámara de Diputados, además de disposiciones del Código de Conductas Parlamentarias relacionadas con la honradez, la buena fe, la integridad profesional y el respeto hacia las autoridades.

Los firmantes solicitan que la instancia revise si el comportamiento del diputado frenteamplista se ajusta a las obligaciones éticas que rigen la actividad legislativa.

Asimismo, plantean que la evaluación de la Comisión de Ética debe circunscribirse a las responsabilidades parlamentarias, sin pronunciarse sobre eventuales delitos, cuya investigación corresponde a los tribunales de justicia.

Otro de los aspectos cuestionados por Weisse y Bobadilla es que Bassa haya mantenido sus declaraciones pese a las críticas y las acciones anunciadas en su contra.

En el escrito se recoge la respuesta entregada por el parlamentario cuando fue consultado sobre la posibilidad de enfrentar medidas disciplinarias. “Mantengo mis dichos y espero la notificación”, se indica.

Para los diputados de la UDI, esa postura constituye un antecedente que debe ser considerado al momento de evaluar eventuales sanciones.

Por ello, solicitaron que la Comisión de Ética examine el requerimiento y determine si corresponde aplicar medidas disciplinarias y multas accesorias.

PURANOTICIA