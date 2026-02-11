UDI exige a Vallejo asumir "responsabilidad" tras informe de Contraloría sobre megaincendio y acusan que "usó la tragedia y luego arrancó"

El jefe de la bancada UDI, Henry Leal, junto con el diputado que representa a la región de Valparaíso, Hotuiti Teao, conminaron a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, a asumir su responsabilidad política en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024, luego que este martes, la Contraloría General de la República emitiera un lapidario informe al detectar una serie de pagos no acreditados, gastos improcedentes y sobreprecios por parte de diversas entidades durante la gestión de la emergencia.

Al respecto, ambos parlamentarios reaccionaron al emplazamiento que la vocera de Gobierno realizó en contra del partido, a raíz de la polémica sobre los "amarres" que estaría dejando el actual Gobierno.

En ese sentido, y tras las graves conclusiones emitidas por el órgano contralor sobre la gestión de la emergencia que afectó a la región de Valparaíso, lo que llevó a derivar los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), los diputados aludieron a la decisión del Presidente Gabriel Boric de designar a Vallejo como "ministra de enlace", justamente para que se encargara de coordinar la respuesta y ayuda del Estado a todas las familias damnificadas.

Sin embargo, los representantes de la bancada UDI recordaron que a los tres meses de ocurrido el megaincendio, la titular de la Segegob abandonó por completo el cargo, sin comunicarlo de manera oficial ni realizar una evaluación sobre su gestión, por lo que ambos parlamentarios exigieron que "deje de eludir su responsabilidad" y asuma que "utilizó la tragedia sólo para un beneficio personal".

"Todos nos acordamos, pero en especial las familias damnificadas, que la ministra Vallejo utilizó esta grave tragedia sólo para posicionarse políticamente, porque cuando se dio cuenta de que el proceso de reconstrucción se empezó a volver más complejo no dudo un segundo en arrancar, sin dar aviso ni rendir cuentas sobre su gestión. Por lo tanto, ahora que conocimos este lapidario informe de la Contraloría, la ministra de la Segegob tiene la obligación de asumir su responsabilidad política, de forma honesta y valiente", señalaron Leal y Teao, quienes agregaron que "no basta con sacar un provecho cuando están las cámaras, sino que también debe responder en los momentos complejos".

En esa misma línea, ambos legisladores aseguraron que el rol de Vallejo durante el megaincendio "no era simbólico ni decorativo, como ella lo pretendía, sino que tenía una responsabilidad política concreta que hoy no puede desconocer", agregando que "su labor era coordinar la respuesta y la ayuda del Estado, que es justamente una de las áreas donde la Contraloría detectó estas falencias".

Finalmente, los legisladoras reiteraron que "mientras en la región de Valparaíso hay cientos de familias que siguen esperando por una ayuda del Estado, la ministra Vallejo pareciera haberse olvidado del rol que asumió en una de las tragedias más graves en la historia de nuestro país y que terminó utilizando para su propio beneficio personal. Las emergencias no pueden ser usadas como plataformas ni mucho menos abandonadas cuando dejan de ser convenientes, por lo que hoy tiene el deber de asumir su responsabilidad".