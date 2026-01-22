Ubican y detienen en Viña del Mar a sujeto que fue condenado por delitos sexuales

Personal de la Sección de Encargos y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros de Valparaíso logró en la parte alta de Viña del Mar la detención de un hombre adulto que se mantenía prófugo de la justicia tras mantener una orden de detención vigente para cumplir condena por un delito de carácter sexual.

El procedimiento se desarrolló en el sector de Forestal Alto, donde los funcionarios policiales ubicaron y detuvieron al individuo, quien mantenía una orden emanada desde el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, con fecha 15 de enero de 2026.

El detenido, identificado con las iniciales L.M.V.R., de 54 años, chileno y con antecedentes policiales, fue condenado a una pena de cinco años y un día de presidio efectivo por el delito de abuso sexual con contacto en contra de una menor de 14 años.

Tras su captura, y por disposición del tribunal competente, el sujeto fue trasladado de manera directa a la cárcel pública de Limache, con el fin de dar cumplimiento inmediato a la sentencia condenatoria que pesaba en su contra.

Desde Carabineros destacaron que "este procedimiento se enmarca en el trabajo permanente de búsqueda y captura de personas requeridas por la justicia, con el objetivo de dar cumplimiento a resoluciones judiciales y reforzar la seguridad en la región".

