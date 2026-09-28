Villa Alemana fortalece el emprendimiento local con el seminario "Turismo Sustentable"

Con la participación de cerca de 50 emprendedores de Villa Alemana, se desarrolló el seminario “Turismo Sustentable”, iniciativa organizada por el área de Fomento Productivo de la Municipalidad de Villa Alemana y el Centro de Negocios Sercotec Marga Marga.

La jornada se realizó en la sala de exposiciones del Centro Cultural Gabriela Mistral y contó con la participación del alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay; el director de Desarrollo Comunitario, Pablo Gillibrand; y el director regional de Sercotec, John Reid.

El encuentro tuvo como propósito entregar conocimientos y herramientas a emprendedores del sector turístico para incorporar prácticas sustentables en sus negocios, optimizar sus proyectos y fortalecer una oferta comercial capaz de responder a los nuevos desafíos ambientales.

En este contexto, el alcalde Nelson Estay destacó la importancia de articular el trabajo entre las instituciones públicas y los emprendedores para avanzar hacia modelos de desarrollo que incorporen la sustentabilidad. “Es fundamental para el desarrollo de los negocios que este crecimiento sea sustentable y estable en el tiempo, incorporando también los desafíos del cambio climático al trabajo diario de nuestros emprendedores. Este trabajo conjunto nos permite generar mejores oportunidades y avanzar hacia una ciudad más inclusiva, sustentable, limpia y ecológica”, señaló el jefe comunal.

Para los asistentes a la actividad, estas instancias representan además una oportunidad concreta para adquirir conocimientos aplicables a sus propios emprendimientos. Así lo destacó Patricia Úbeda, participante del Programa Mujeres Jefas de Hogar, quien valoró las distintas capacitaciones que ha recibido.

“Estos talleres son súper importantes porque nos están abriendo puertas y entregando más ideas para poder realmente empezar nuestro negocio. Nos están dando herramientas en distintas áreas, desde la compra de materiales hasta la logística, e incluso tendremos capacitación en Excel. Es maravilloso lo que está haciendo la municipalidad para que podamos crecer”, señaló.

La actividad se enmarca en el trabajo conjunto entre Fomento Productivo de la Municipalidad de Villa Alemana y el Centro de Negocios Sercotec Marga Marga, orientado a generar oportunidades de capacitación, acompañamiento y fortalecimiento para los emprendedores de la comuna.

Con este tipo de iniciativas, Villa Alemana continúa impulsando herramientas que permitan a sus emprendedores desarrollar y proyectar sus negocios, incorporando capacitación, innovación y sustentabilidad como elementos relevantes para su crecimiento.

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