Viña del Mar exhibió autos clásicos en inédita jornada patrimonial en Muelle Vergara

Una atractiva e inédita exhibición de autos clásicos Ford realizó el Municipio de Viña del Mar en conjunto con el Club de Automóviles Antiguos de Valparaíso (CAAV) en el Muelle Vergara.

La actividad denominada “Sunset Patrimonial” se enmarca en la ruta de celebración de los 100 años del Ford modelo A, y contó con la presencia de 11 de estas “joyitas”.

Se trata de automóviles que datan de las primeras décadas del 1900, convirtiéndose en una nueva actividad turística impulsada por la casa edilicia viñamarina con el objetivo de promocionar la ciudad e incentivar el uso positivo de los espacios públicos.

En la instancia, los organizadores realizaron activaciones y un concurso fotográfico para profesionales y aficionados con la temática de los automóviles al atardecer.

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