Puerto Valparaíso proyecta alza de 25% en recaladas de cruceros para nueva temporada que abrirá oficialmente el 17 de octubre

A pocos días de iniciar octubre, el Puerto de Valparaíso se prepara para dar comienzo a una nueva temporada de cruceros. Este ciclo contempla hitos clave como el incremento del 25% en el número de naves respecto al período anterior y la meta histórica de superar, de forma acumulada desde 1999-2000, las 900 recaladas de pasajeros y 1,5 millones de visitantes.

En concreto, el recinto portuario pasará de los 24 arribos registrados en 2025-2026 a 30 programados hasta la fecha.

La temporada abrirá oficialmente el 17 de octubre con la llegada del Fridtjof Nansena al Terminal Portuario Valparaíso (TPV) y concluirá el 15 de abril de 2027 con el zarpe del Roald Amundsen desde la misma instalación.

Este nuevo periodo traerá consigo importantes novedades operativas y logísticas, destacando la llegada de naves de gran envergadura como el Majestic Princess (con 330 metros de eslora) y el estreno en aguas porteñas de tres naves: El Queen Anne, Spirit of Adventure y Discoverer.

Franco Gandolfo, gerente general de Puerto Valparaíso, manifestó que “esta nueva temporada de cruceros vuelve a demostrar que Valparaíso es un destino que atrae al turismo internacional”.

“Esto, como siempre, es fruto del trabajo conjunto de muchos actores: los actores vinculados a la actividad portuaria, los terminales TPS y TPV, la autoridad marítima, el municipio, el comercio local y toda la comunidad que recibe a los visitantes con su identidad y calidez”, agregó.

El gerente del puerto añadió que “ese trabajo colaborativo el que nos permite crecer año a año y consolidarnos como un polo turístico relevante para el país. Sabemos lo que significa esta industria para Valparaíso, que dinamiza el comercio, la gastronomía, el turismo y, sobre todo, pone en valor nuestra identidad de Ciudad Puerto”.

Frente al aumento de naves que registra la temporada, Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional de Comercio (CRCP), comentó que “valoramos especialmente que esta temporada considere naves de mayor capacidad, nuevas compañías que llegarán por primera vez a nuestro puerto y un mayor número de pernoctaciones, porque eso permite ampliar el impacto económico de la actividad y generar nuevas oportunidades para las empresas y emprendedores locales”.

Respecto de la permanencia de los visitantes, esta temporada destaca por anotar una mayor permanencia que se traduce en 9 recaladas con al menos una noche de estadía. Además, habrá dos recaladas simultáneas, el 14 y 17 de febrero, resaltando también que dicho mes se consolidará como el de mayor actividad con 8 escalas.

“Para Valparaíso y para toda la Región, la llegada de estas naves representa mucho más que pasajeros que desembarcan: significa oportunidades para nuestros servicios turísticos, restaurantes, comercio, transporte, operadores y guías, y también una posibilidad concreta de que los visitantes conozcan y recorran otros destinos de nuestra región”, sostuvo Carolina Carrasco, directora regional de Sernatur.

“Destacamos que proyectamos un acumulado de 13 noches de estadía en la región, lo que genera un encadenamiento productivo clave para la economía local”, agregó el gerente general de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, Sebastián Raby.

Y aseguró que “un hito de esta envergadura exige que como destino estemos coordinados y preparados con un despliegue estratégico en tres ejes prioritarios: seguridad, información turística de calidad, y una oferta robusta de panoramas y servicios para que la experiencia de los visitantes en la Región de Valparaíso sea de primer nivel”.

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