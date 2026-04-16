U. de Las Américas suspende actividades presenciales para este viernes en campus de Viña tras recibir amenaza anónima

La Universidad de Las Américas (UDLA) suspederá sus actividades presenciales en el campus Los Castaños en Viña del Mar durante este viernes, tras recibir una amenaza anónima.

La casa de estudios activó protocolos preventivos para resguardar la integridad de estudiantes, académicos y funcionarios.

Las actividades académicas se desarrollarán en modalidad online, mientras que las evaluaciones programadas serán recalendarizadas.

Las prácticas en campo clínico serán evaluadas caso a caso, mientras que los trabajadores deberán desempeñar sus labores a través de teletrabajo.

La Universidad de Las Américas dio a conocer que los antecedentes fueron puestos a disposición de las autoridades.

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