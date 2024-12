Turistas extranjeros fueron víctimas de lanzazo en la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso: Solitario delincuente robó celular a un niño 

Una familia de turistas extranjeros fue víctima de un lanzazo en el plan de Valparaíso, hecho que fue advertido por el ex consejero regional y ex candidato a la Gobernación, Manuel Millones, quien relató la impotencia que sintió al ver lo ocurrido.

Fue en la plaza Aníbal Pinto, en plena feria instalada a los pies del edificio Esmeralda, donde se cometió el ilícito, perpetrado por un delincuente solitario que luego corrió a toda velocidad para perderse por las calles de la Ciudad Puerto.

"A comienzos de esta semana, en plaza Aníbal Pinto, una delegación de turistas fue asaltada y el afectado fue un niño extranjero que sufrió el robo de su celular", relató la ex autoridad regional a Puranoticia.cl.

También enfatizó en "la impotencia que sentí de no poder hacer nada por la distancia donde me encontraba y la rapidez del robo. Me partió el alma ver a dos niños llorar por el acto delincuencial en sí mismo y también por la pérdida del objeto".

Junto a advertir que lo primero que hicieron los turistas asaltados fue contener al niño y subirse a su automóvil para emprender su huida del sitio del suceso, Manuel Millones confesó que "sentí vergüenza y rabia. Vergüenza por el hecho de que un delincuente criollo cometió ese robo y nada menos que a un niño".

"¿Cómo le explicas a esos turistas que ese robo no es habitual, cuando sí lo es, y a diario? Además que los turistas, para estas lacras, son presa fácil al no existir vigilancia. También sentí impotencia por no haber estar estado más cerca y así poder colaborar en la detención del delincuente. No es posible que en estas fechas estos sectores estén sin presencia ni vigilancia, ya sea de Carabineros o municipal", prosiguió.

Cabe hacer presente que el robo fue grabado por las cámaras de televigilancia instaladas en el sector, lo que podría servir para que Carabineros o la Policía de Investigaciones puedan detener al delincuente que asaltó a esta familia extranjera.

"Así poder devolver los objetos robados a esta familia extranjera y dar una señal de que en Chile queremos a los turistas y que los esperamos con los brazos abiertos, y que ese criminal que les arruinó sus vacaciones terminará en la cárcel", añadió.

Finalmente, el ex core Manuel Millones hizo un llamado a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, al coordinador de seguridad y al Municipio de Valparaíso, a "reforzar las medidas de seguridad en fiestas de Navidad y Año Nuevo".

