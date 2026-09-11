Turismo regional proyecta 65% de ocupación hotelera para Fiestas Patrias en Valparaíso

Con una intención de ocupación hotelera promedio de 65,74%, la región de Valparaíso enfrenta las próximas Fiestas Patrias con expectativas positivas para el sector turístico. La cifra, correspondiente al período entre el 17 y el 19 de septiembre, se ubica 7,85 puntos porcentuales por sobre la ocupación efectiva registrada durante el mismo período de 2025, que alcanzó un 57,9%, de acuerdo con el Barómetro elaborado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) y la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso (CRTV).

Para la gerenta general de la CRCP, Marcela Pastenes, "las cifras que estamos observando son positivas y nos permiten mirar con optimismo estas Fiestas Patrias. Hoy registramos una intención de ocupación promedio regional de 65,74%, casi ocho puntos porcentuales por sobre la ocupación efectiva alcanzada durante el mismo período del año pasado, que fue de 57,9%”.

La ejecutiva explicó también que "al tener menos días de celebración, muchas familias podrían optar por destinos cercanos, que les permitan aprovechar mejor el tiempo disponible. Y ahí nuestra región tiene una ventaja importante, no solo por su cercanía con Santiago, sino también por la diversidad de experiencias y destinos que ofrece”.

ZONA INTERIOR

Los resultados del Barómetro muestran que el interés turístico se distribuye entre distintos territorios de la región, incluyendo destinos costeros y del interior.

Entre los principales resultados destacan Olmué y Concón, con un 90% de intención de ocupación, mientras que la Reserva de la Biósfera Parque Nacional La Campana alcanza un 92% y San Esteban llega a un 89,21%.

A nivel de destinos turísticos, el Valle del Aconcagua registra una intención de ocupación de 81,45%, mientras que el Litoral Viña del Mar–Concón alcanza un 66,27% y Valparaíso un 66,79%.

“Las cifras reflejan justamente ese interés. Olmué y Concón alcanzan un 90% de intención de ocupación, la Reserva de la Biósfera Parque Nacional La Campana llega a un 92% y San Esteban a un 89,21%. Esto refleja que el atractivo de nuestra región va mucho más allá del litoral y que tenemos una oferta turística diversa, capaz de movilizar visitantes hacia distintos territorios”, destacó Marcela Pastenes.

En este sentido, la diversidad territorial aparece como uno de los principales atributos de la región para captar visitantes durante un período de celebración más acotado, con alternativas que combinan playas, naturaleza, patrimonio, gastronomía, turismo rural y actividades al aire libre.

CADENA TURÍSTICA

Desde la CRCP destacaron que las buenas expectativas de ocupación no solo representan una señal positiva para la industria hotelera, sino también para un amplio conjunto de actividades vinculadas al turismo.

“Estas proyecciones son una muy buena señal para toda la economía regional, porque cuando aumenta la llegada de visitantes no solo se beneficia la hotelería. También se dinamizan la gastronomía, el comercio, el transporte, los servicios y una extensa cadena de actividades vinculadas al turismo”, afirmó la gerenta general de la CRCP.

A esto se suma una variada agenda de actividades programadas en distintos puntos de la región de Valparaíso, que amplía las alternativas para quienes decidan pasar las Fiestas Patrias en la zona.

Entre ellas se encuentran la Fogata del Pescador, en la Caleta El Membrillo de Valparaíso; la tradicional Fiesta Criolla del Sporting, en Viña del Mar; la Fiesta del Guatón Loyola, en Los Andes; y la Fonda Chita Q’Lindo, en Zapallar.

También se contemplan actividades en comunas como Concón, Limache y San Felipe, con una oferta que incluye música, gastronomía, tradiciones, actividades familiares y celebraciones dieciocheras.

Las cifras de intención de ocupación y la amplia oferta de actividades anticipan así un escenario favorable para el turismo regional durante estas Fiestas Patrias, especialmente para destinos que pueden beneficiarse de la cercanía con Santiago y de la posibilidad de realizar escapadas de corta duración.

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