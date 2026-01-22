Turismo en la región de Valparaíso inicia el verano con cifras al alza: ocupación hotelera subió a 66,81% en la primera quincena de enero

La región de Valparaíso registró un promedio de ocupación hotelera de 66,81% durante la primera quincena de enero de 2026. Así lo dio a conocer el último Barómetro de Ocupación Hotelera, elaborado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) en conjunto con la Corporación Regional de Turismo (CRTV).

Los datos consolidan un inicio de temporada estival marcado por un buen desempeño de la actividad turística, con un protagonismo especial de las comunas del interior.

En términos comparativos, las cifras de este inicio de temporada muestran una mejora gradual respecto de años anteriores. Mientras en la primera quincena de enero de 2024 la ocupación hotelera regional alcanzó 56,66%, en 2025 subió a 62,6%, y en 2026 llegó a 66,81%, lo que confirma una evolución positiva del sector turístico regional, aun en un escenario más desafiante del punto de vista del turismo emisivo internacional.

La gerenta general de la CRCP, Marcela Pastenes, señaló que "las cifras de esta primera quincena de enero muestran un comportamiento positivo del turismo regional, sustentado en una base sólida de la demanda interna (...) Pese a la baja proyectada en la visita de turistas argentinos durante esta temporada, la región ha logrado sostener una tendencia al alza, lo que refuerza la necesidad de seguir diversificando nuestra oferta turística y fortalecer el posicionamiento de Valparaíso como un destino seguro, competitivo y atractivo durante todo el año".

Desde el punto de vista territorial, el interior de la V Región lideró los niveles de ocupación hotelera en este período. Entre las comunas con mejores resultados destaca Olmué, que alcanzó una ocupación de 87,78%, posicionándose como uno de los principales polos de atracción turística. Por su parte, la provincia de Valparaíso anotó un promedio de 68,16%, mientras que la provincia de San Antonio registró 55,73%.

Asimismo, destinos turísticos del interior como la Reserva de la Biosfera Parque Nacional La Campana marcaron una ocupación de 81,06%, y el Litoral Ritoque–Los Molles llegó a 77,46%, confirmando una tendencia de mayor diversificación territorial del turismo regional, más allá del borde costero tradicional de esta zona del país.

"Si bien, el Festival del Huaso de Olmué se desarrolló entre el 15 y el 18 de enero, durante el período del sondeo se registró una llegada anticipada de equipos técnicos, de producción y medios de comunicación, que comenzaron a alojarse en la comuna con días de antelación, lo que incidió en los altos niveles de ocupación observados (...) Este tipo de eventos de alto impacto cultural genera una demanda intensiva de servicios turísticos que se extiende más allá de las fechas oficiales de realización y confirma el rol que cumplen las actividades masivas en la dinamización del turismo local, especialmente en destinos del interior de la región", concluyó Pastenes.

PROYECCIONES

En cuanto a las perspectivas para el resto del mes, el Barómetro de Ocupación Hotelera proyecta una intención de 50,38% para la segunda quincena de enero de 2026, cifra que refleja un escenario de mayor optimismo en comparación con 2025, cuando la intención de reserva alcanzó un 46% en esta misma fecha.

En ese sentido, el gobernador Rodrigo Mundaca sostuvo que "en la región de Valparaíso existe una oferta hotelera y gastronómica amplia y diversa, que da cuenta de cómo nuestra región se prepara estos meses de enero, febrero, marzo, incluyendo abril, para poder atender de buena manera a quienes nos visitan, a quienes gozan de su período de vacaciones y vengan a la región de Valparaíso, una región bella, hermosa, diversa y donde van a ser atendidos de muy buena manera".

