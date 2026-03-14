Turba armada ingresa al Servicio de Urgencia Rural de Ventanas y amenaza a una funcionaria con un arma de fuego

Durante la jornada de este sábado se registró un incidente de seguridad en el Servicio de Urgencia Rural (SUR) de Ventanas, en la comuna de Puchuncaví.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, un grupo de personas ingresó al recinto portando armas de fuego con la intención de buscar a un individuo que habría concurrido previamente al establecimiento.

En el contexto de este hecho, los involucrados intentaron ingresar por la fuerza, ocasionando daños materiales en el recinto, entre ellos la rotura de vidrios, además de intimidar al personal presente.

Durante el incidente, los funcionarios debieron resguardarse en dependencias internas del establecimiento con el fin de proteger su integridad.

Como consecuencia de lo ocurrido, una funcionaria del establecimiento fue directamente intimidada con un arma de fuego, situación que generó un importante impacto emocional. La trabajadora se encuentra recibiendo el acompañamiento y apoyo correspondiente por parte del equipo del establecimiento y del Departamento de Salud comunal.

Producto de este hecho, las atenciones del servicio fueron suspendidas temporalmente mientras se verificaban las condiciones de seguridad necesarias para retomar la atención a los usuarios.

Al lugar concurrió personal de Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y seguridad municipal, quienes realizaron las primeras diligencias.

Según la información disponible hasta el momento, no se registraron funcionarios lesionados, constatándose únicamente daños materiales.

El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, en coordinación con el Departamento de Salud comunal de Puchuncaví, mantiene seguimiento de la situación y se evaluan las acciones necesarias para resguardar la seguridad de los funcionarios y de la comunidad usuaria.