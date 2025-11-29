Troncal Sur: accidente deja un fallecido y un lesionado tras choque entre auto y moto

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este sabado en la Troncal Sur, pasado el viaducto Marga Marga, en dirección a Quilpué, dejando como saldo una persona fallecida y otra lesionada.

El siniestro involucró a una motocicleta y un automóvil, según reportes de testigos compartidos a través de redes sociales (video vía X ). Equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar para brindar atención médica y coordinar la escena del accidente.

Hasta el momento, las autoridades de tránsito mantienen suspenso parcial en la vía mientras se realizan los peritajes correspondientes para esclarecer las causas del choque. La identidad de las víctimas aún no ha sido confirmada oficialmente por Carabineros ni por los equipos de emergencia.

Se recomienda a los conductores extremar precauciones al transitar por la zona, dado que los trabajos de limpieza y la investigación podrían prolongar las interrupciones en el tránsito durante las próximas horas.

