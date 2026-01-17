Triple colisión en Limache: conductor en estado de ebriedad y mujer embarazada entre las lesionadas

Una triple colisión vehicular se registró durante la noche de este viernes en la comuna de Limache, específicamente en Palmira Romano Sur, a la altura de Virgen de las 40 Horas, generando una rápida respuesta de los equipos de emergencia. El accidente es catalogado como noticia en desarrollo.

Según información preliminar, el presunto causante del accidente presentaría un notorio estado de ebriedad, situación que está siendo investigada por las autoridades competentes que trabajan en el lugar.

Entre las personas afectadas se encuentra una mujer con 24 semanas de embarazo, quien figura entre las lesionadas, aunque hasta el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones, al igual que la del resto de los involucrados.

Ante la emergencia, el Centro Regulador de Salud despachó la ambulancia R-52, correspondiente al Hospital Santo Tomás de Limache, para brindar atención prehospitalaria y eventual traslado de los lesionados.

En el lugar se mantiene trabajando Seguridad Ciudadana, junto a personal de emergencia, mientras se espera un balance oficial respecto al número total de lesionados y el estado de salud de los involucrados. Las causas exactas del accidente serán determinadas tras las pericias correspondientes.

