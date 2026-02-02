Tricel desestima requerimiento contra exalcalde de Casablanca y ratifica legalidad de su gestión

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió declarar como “no interpuesto” el requerimiento presentado en contra del exalcalde de Casablanca, Francisco Riquelme López, descartando las acusaciones de notable abandono de deberes formuladas por tres concejales de la comuna.

En su sentencia, dictada el 28 de enero de 2026, el organismo concluyó que el recurso no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la ley, al no acompañar antecedentes ni documentos que dieran sustento a las imputaciones. De esta forma, el tribunal determinó que las acusaciones no revestían la seriedad necesaria para ser conocidas, desestimando la acción sin entrar al fondo del asunto. La decisión fue adoptada por la mayoría de los ministros del Tricel.

El requerimiento había sido ingresado en junio de 2025 por los concejales Ilse Quezada (RN), Felipe Molina (independiente UDI) e Iván Durán (independiente Partido Nacional Libertario), contando además con el respaldo político del actual alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez.

Tras conocerse el fallo, Francisco Riquelme valoró la resolución y afirmó que con ella se pone término definitivo a un proceso que, a su juicio, se construyó sobre imputaciones infundadas. “Desde el inicio señalé que este recurso era irresponsable y malintencionado. Nunca se presentaron pruebas que lo respaldaran”, sostuvo.

El exjefe comunal recordó además que una auditoría externa encargada durante 2025 por la propia administración municipal —la misma que apoyó el requerimiento— descartó categóricamente las acusaciones en su contra. “Fue tanta la liviandad y deshonestidad, que esa auditoría terminó desestimando cada uno de los cargos y dejando en evidencia que no existió déficit presupuestario, nepotismo ni mal uso de recursos públicos. Incluso se revisaron licitaciones y procesos de compra directa, sin que se detectara ningún incumplimiento”, afirmó.

Riquelme subrayó que su gestión estuvo permanentemente respaldada por los informes de la Dirección de Control Municipal y se desarrolló bajo estrictos principios de probidad y transparencia. “Ejecutamos una amplia cartera de proyectos en áreas clave como vivienda, espacios públicos, educación y deportes. Este fallo confirma que nuestra labor se ajustó plenamente a la legalidad y al compromiso con Casablanca”, agregó.

El exalcalde también lamentó el impacto personal y humano que tuvo el proceso. “El recurso fue tan irresponsable que involucró injustamente a funcionarios municipales, dirigentes comunitarios y gremiales, e incluso a integrantes de mi familia. El fallo del Tricel hace justicia por todo lo mal que se pasó durante estos meses a raíz de falsas acusaciones”, concluyó.

Con esta resolución, el máximo tribunal electoral cerró formalmente el caso y poniendo fin a una controversia política que marcó el último año en la comuna.

PURANOTICIA