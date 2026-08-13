Tribunal Supremo del PS suspende militancia del senador Espinoza por presunto caso de violencia intrafamiliar en Viña del Mar

El Tribunal Supremo del Partido Socialista (PS) suspendió la militancia del senador Fidel Espinoza, luego de que el Ministerio Público iniciara una indagatoria por un presunto caso de violencia intrafamiliar.

La Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación tras un procedimiento policial registrado la noche del miércoles 5 de agosto al interior de un departamento del sector de Nueva Aurora, en Viña del Mar.

A través de una declaración pública, la colectividad informó que la decisión del órgano se adoptó de manera unánime, por lo que se resolvió "suspender preventivamente todos los derechos y obligaciones militantes" del parlamentario.

Añade que la determinación es "de carácter cautelar, temporal y revocable", con el objetivo de "resguardar el debido proceso mientras se esclarecen los hechos denunciados".

Además, el Tribunal Supremo del PS solicitó que el senador entregue información sobre los hechos, otorgándole un plazo máximo de cinco días para su presentación.

Este hecho que se dio a conocer el jueves 6 de agosto fue descrito por el legislador como una "situación de carácter personal que se produjo en el contexto de una discusión entre dos personas adultas, en un recinto particular y privado".

Agregó "no existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal. Así lo constató personal de Carabineros, quienes concurrieron al lugar para verificar lo ocurrido y se retiraron sin recibir denuncias de ningún tipo".

Por su parte, la mujer investigada por el Ministerio Público junto al congresista aseguró que no fue agredida.

A través de una declaración pública, la mujer —quien firmó el documento con las iniciales “K. B. V.” y que figura como imputada en la causa junto con el legislador— negó haber sufrido agresión física y lamentó que la situación se haya difundido.

“El senador Fidel Espinoza nunca me ha agredido físicamente, nunca ha ejercido violencia psicológica en mi contra y jamás ha mantenido conductas violentas hacia mi persona”, aseguró.

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