Gobierno ya estaría al tanto de denuncias contra Delegada de Quillota: jefe nacional de delegados habría hablado con Pilar Cuevas

Las denuncias por presuntos malos tratos al interior de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota ya estarían en conocimiento del Gobierno y habrían motivado incluso una conversación entre la máxima autoridad administrativa de los delegados presidenciales a nivel nacional y la propia delegada de Quillota, Pilar Cuevas.

La senadora Camila Flores compartió este antecedente con Puranoticia.cl un día después de que este mismo medio revelara la existencia de al menos dos presentaciones realizadas bajo la Ley Karin, vinculadas a situaciones que habrían generado un clima de tensión y nerviosismo entre funcionarios de la repartición provincial.

La parlamentaria de Renovación Nacional –al igual que Pilar Cuevas– aseguró que tenía antecedentes previos respecto de la situación interna de la Delegación y que, además, conoce a funcionarios que llevan años desempeñándose en el organismo, descartando que las denuncias puedan explicarse simplemente por diferencias políticas o por la permanencia de funcionarios vinculados a administraciones anteriores.

"Yo me informé por Puranoticia.cl de esta situación, pero no tengo que desconocer que conozco a grandes profesionales que se desempeñan de la Delegación Presidencial de Quillota, no que hayan llegado ahora, sino que llevan un tiempo como Iván Cisternas o Jorge Soto, que estaban con el Presidente Piñera y que tienen las competencias, por tanto han permanecido en el tiempo ahí", señaló Flores.

La senadora por la región de Valparaíso también sostuvo que ya había recibido información que apuntaba a dificultades en el ambiente laboral de la repartición y relevó un antecedente que, a su juicio, resulta especialmente significativo para descartar que el conflicto en la entidad provincial tenga un origen exclusivamente político.

"Yo tenía alguna información de que esta situación efectivamente se estaba generando, de que existe un clima –al parecer– de bastante tensión y de bastante nerviosismo en el que están trabajando los funcionarios. Entiendo también que no es una cuestión política, porque a lo menos una de las denuncias habría sido hecha por una persona que había llegado incluso con Pilar Cuevas a trabajar a la Delegación Presidencial de Quillota. Digo esto porque legítimamente uno puede decir que deben ser los funcionarios de oposición que todavía están ahí", explicó la legisladora.

El caso, además, adquiere una dimensión particular dentro de la región de Valparaíso, debido a que, según Camila Flores, no se habían conocido públicamente situaciones similares que involucraran a delegados presidenciales provinciales.

"Es complejo porque es el primer caso que tenemos al menos en la región de Valparaíso respecto de delegados presidenciales provinciales denunciados por malos tratos, conflictos laborales o por Ley Karin. Al menos que yo lo sepa, puede que existan otras situaciones, pero al menos en la opinión pública no se han conocido y es la primera situación que nos genera este foco de conflicto", afirmó.

JEFE DE DELEGADOS ESTUVO EN QUILLOTA

Precisamente a raíz de los antecedentes que comenzaron a circular públicamente, la congresista relató que durante la jornada del miércoles se comunicó directamente con Vicente Núñez, jefe directo en la Subsecretaría del Interior de los delegados presidenciales de todo el país, para conocer si el Gobierno del Presidente Kast estaba informado de las denuncias y qué medidas se estaban adoptando.

Bajo este contexto, la representante de la región de Valparaíso en la Cámara Alta manifestó que "le pregunté si ellos como Gobierno estaban al tanto de esta situación y qué medidas se estaban tomando. Y me señala que el día de ayer, cuando Puranoticia.cl informa de esta situación, estaba acá en la Delegación de Quillota y que se reunió incluso con la Asociación de Funcionarios, que le plantearon varias cosas, dentro de ellas también estas denuncias".

Pero el antecedente más relevante entregado por Flores apunta a que "el Gobierno había tenido la conversación correspondiente con la Delegada. O sea, no es tampoco una situación que para el Gobierno sea sorpresiva, sino que al parecer ellos ya tendrían información porque por algo Vicente Núñez se encontraba justo el día de ayer en la Delegación Presidencial de Quillota, entonces es complejo".

La revelación se produce apenas horas después de que Puranoticia.cl diera a conocer que dos denuncias bajo la Ley Karin ya habían sido informadas a la Asociación de Funcionarios de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota, organización que confirmó estar realizando gestiones internas para abordar los antecedentes.

De acuerdo con lo publicado por este medio, los episodios denunciados apuntarían a presuntos malos tratos y situaciones que habrían generado un ambiente de temor y tensión entre trabajadores, mientras desde la asociación señalaron que por ahora privilegiarán los canales institucionales antes de recurrir a otras instancias.

CUESTIONA DESIGNACIÓN DE CUEVAS

Junto con revelar que el Gobierno ya estaría al tanto de las denuncias presentadas y que habría existido una conversación con la propia delegada Pilar Cuevas, la senadora Camila Flores abordó también la eventual continuidad de Cuevas en el cargo, señalando que "no me corresponde a mí decir si se tiene que ir o no, lo que sí tengo que decir es que hay muy buenos nombres que son de la región, particularmente de la provincia de Quillota y que tienen altas competencias".

En ese contexto, la parlamentaria reconoció que durante el proceso de selección de las autoridades provinciales "me permití poder sugerirle al Presidente y al Ministro el nombre que a mí me parecía que era el más apropiado. No es el caso del nombre de Pilar, pero me parece muy bien que el Gobierno se haya decidido por ella, pues es una decisión de ellos, pero no es un nombre que yo en su minuto haya señalado".

Por último, Flores planteó que "si se toma una decisión de cambio, espero que se considere el sentido de pertenencia y el arraigo con la zona".

Así, las denuncias que inicialmente habían sido conocidas en el ámbito interno de la Delegación Presidencial de Quillota ahora adquieren una nueva dimensión, luego de que la senadora Camila Flores revelara que el Gobierno ya habría sido informado de los antecedentes, que su principal encargado de supervisar a los delegados estuvo en la repartición y que incluso habría abordado el tema directamente con Pilar Cuevas. Ahora resta conocer qué medidas adoptará el Ejecutivo frente a los antecedentes denunciados y a las eventuales nuevas presentaciones que pudieran surgir.

PURANOTICIA