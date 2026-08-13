Presentan querella contra alcaldesa Filomena Navia por presunta nueva omisión de denuncia ligada al narcotráfico en La Cruz

El Juzgado de Garantía de La Calera declaró admisible una nueva querella criminal en contra de la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, por el delito de omisión de denuncia reiterada. La acción legal fue interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana y es representada por el abogado Raimundo Palamara.

Según informó Radio Bío Bío, la querella apunta a que la jefa comunal habría incumplido su obligación legal de denunciar hechos delictivos vinculados al crimen organizado registrados en la comuna.

Este nuevo frente judicial se suma a la controversia generada por una plantación de marihuana detectada mediante un dron, caso que ya es investigado por la Fiscalía y que además derivó en acciones ante la Contraloría General de la República.

A ello se agrega ahora un segundo episodio expuesto en el propio Concejo Municipal. Según consta en el libelo, la alcaldesa reconoció durante una sesión pública que tenía conocimiento de que la sede de la Junta de Vecinos de Arauco estuvo tomada por microtraficantes en enero pasado.

En aquella instancia, Navia habría recriminado a los ediles señalando: “¿Por qué nunca denunciaron y permitieron que una sede social en la comuna de La Cruz estuviera tomada por personas que se dedicaban a la venta de droga? ¿Por qué no hicieron nada?”.

Desde la parte querellante, el abogado Raimundo Palamara cuestionó duramente la postura de la autoridad comunal, señalando que la jefa comunal “reduce la importancia de combatir el crimen organizado, el narcotráfico, arrogándose ella la facultad de decidir qué hechos denuncia y qué hechos omite de cumplir con su obligación”.

Asimismo, enfatizó que “ella reconoció que no había denunciado y en su defensa citó un nuevo hecho: la responsabilidad propia no se puede tercerizar y la ley 20.000 no se puede dejar de cumplir”.

El escenario político y judicial de la autoridad cruzana podría complicarse aún más durante los próximos días. Según confirmaron fuentes a Radio Bío Bío, un grupo de concejales de la comuna evalúa recurrir al Tribunal Electoral Regional (TER) para solicitar su pronunciamiento ante un eventual notable abandono de deberes.

Consultada respecto de si se estamparon o no las denuncias correspondientes ante la justicia, la Municipalidad de La Cruz evitó confirmar o descartar dicha información.

A través de un pronunciamiento oficial recogido por Radio Bío Bío, la casa edilicia se limitó a señalar que se encuentran “colaborando y poniendo a disposición todos los antecedentes y elementos que han sido requeridos por el Ministerio Público”.

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