Concón celebra su gastronomía con velocidad y bandejas: más de 40 garzones disputaron tradicional carrera

Con bandeja en mano y la meta como único horizonte, más de 40 garzones y garzonas se lanzaron a las calles de playa La Boca de Concón en la 21ª edición de la Carrera de Garzones, una de las citas más esperadas del mes de aniversario de la comuna.

Los profesionales debían cruzar la meta lo más rápido posible con una botella y copa de vino en la tradicional bandeja de servicio y así obtener los premios que se repartieron en los primeros tres lugares de la siguiente manera:

1er lugar: $190.000

2do lugar: $160.000

3er lugar: $140.000

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, señaló que la carrera se enmarca "en el mes de aniversario, donde hay destacar que la gastronomía está de pie. El barrio La Boca sigue funcionando a pesar de que hemos tenido algunas dificultades por temas climáticos. Esto demuestra que estamos plenamente vigentes, los restaurantes de Concón funcionando todos y por supuesto saliendo adelante".

GANADORES

La competencia se dividió en tres categorías, cada una con su propio podio.

Categoría hombres 18 a 40 años:

1er lugar: Lucas Gallardo

2do lugar: Javier Pérez

3er lugar: Patricio Niño

Categoría hombres +41 años:

1er lugar: René Muller

2do lugar: Roberto Jiménez

3er lugar: Juan Vivanco

Categoría femenina:

1er lugar: Judiana Noguera

2do lugar: Pilar Catalan

3er lugar: Paulina Ceballos

Lucas Gallardo, ganador de la categoría hombres 18 a 40 años, comentó tras cruzar la meta “toda la victoria se la doy a Jesús, Mucha concentración, cada garzón tiene su técnica, yo tengo una propia. Matar los nervios, relajar la respiración. Tengo experiencia en el rubro, entonces, por ahí va la cosa”.

Por su parte, Judiana Noguera, quien se quedó con el primer lugar de la categoría femenina, relató que “me esforcé mucho practicando cada día para poder obtener el primer lugar hoy. Practicaba en el estacionamiento del restaurante, le decía a mis compañeros que me ayudaran, como si ellos fueran mis oponentes. Porque si competía sola, no me iba a sentir presionada. Ahora feliz de tener el primer lugar. Feliz y cansada".

PURANOTICIA