Tribunal ordena a Chilquinta reponer de inmediato el suministro eléctrico en La Calera

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a la empresa Chilquinta Energía SA proceder de inmediato a la reposición del suministro eléctrico en los sectores de La Calera afectados por la interrupción desde el jueves 16 de julio.

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Vicente Hormazábal, la ministra Ingrid Alvial y el abogado (i) Enrique Letelier– acogió a tramitación el recurso de protección interpuesto por el alcalde de la comuna de La Calera, Johnny Piraino, y dictó, además, una orden de no innovar.

“Atendido el mérito de los antecedentes, ha lugar a la orden de no innovar solicitada. En consecuencia, mientras dure la tramitación del recurso, la recurrida deberá reponer de inmediato el suministro cuya suspensión se denuncia", consigna la resolución.

De igual forma, agrega que "en caso de no ser ello materialmente posible, deberá incorporar y mantener operativos generadores eléctricos en los lugares señalados por la parte recurrente en su libelo, mientras subsistan las circunstancias que motivan la presente medida".

Vale recordar que este miércoles 22 de julio, la Municipalidad de Quilpué y la Municipalidad de Olmué ingresaron dos recursos de protección al tribunal de alzada porteño por los cortes de luz registrado en estas comunas producto del temporal, situación que está en evaluación para saber si se declaran admisibles o no.

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