Alcalde Estay y gobernador Mundaca inauguran dos obras comunitarias y comienzan nuevo proyecto deportivo en Villa Alemana

La Municipalidad de Villa Alemana, junto al Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, concretó una inversión superior a $273 millones en tres proyectos destinados a recuperar espacios comunitarios y fortalecer la vida de barrio. Así es como el alcalde Nelson Estay y el gobernador Rodrigo Mundaca visitaron la ampliación de la sede de la Junta de Vecinos Berlín, la nueva sede de la Junta de Vecinos Lo Bermúdez y la multicancha Francisco Coloane, esta última que inicia sus obras este viernes 14.

En la Junta de Vecinos Berlín se ejecutó una inversión de $119.639.477 con recursos FRIL, que permitió ampliar y mejorar la sede social, intervenir la multicancha, instalar luminarias LED, malla atrapa balones, cierre perimetral y desarrollar obras de paisajismo y mobiliario urbano. A ello se suma la nueva sede de Lo Bermúdez, con una inversión de $60.151.633 financiada conjuntamente por el Municipio y el Gore, que entrega una construcción de 51,98 m² destinada a reuniones, talleres y actividades vecinales.

El alcalde Estay sostuvo que "estamos frente a tres proyectos maravillosos que son el resultado de un largo proceso de trabajo de nuestros equipos, del Gobierno Regional y también de los propios vecinos. Las ciudades crecen cuando se generan espacios para encontrarse, hacer comunidad, hacer deporte y construir familia”.

De igual forma, relevó que "esto es una muestra latente de un trabajo en equipo, tanto del Gobierno Regional como de funcionarios municipales de Villa Alemana y también los vecinos. Esa triada que se forma, creo que es perfecta para poder lograr estos resultados que hoy están a la vista para todos los vecinos. A partir de ahora tenemos una gran posibilidad de hacer vida en estas sedes, esta cancha, y eso es lo que pide la gente, tener espacios públicos para poder generar oportunidades de encuentro, de recreación, de deporte, y hoy nosotros lo estamos generando".

La tercera iniciativa corresponde al mejoramiento de la multicancha Francisco Coloane, en el sector de Huanhualí, cuya ejecución comienza este 14 de agosto con una inversión de $93.362.587. Las obras contemplan mejoramiento del cierre perimetral, pintura y demarcación de la cancha, renovación de arcos y tableros, iluminación, ruta accesible, paisajismo, bancas, basureros, jardineras y bicicleteros.

Por su parte, el gobernador Mundaca valoró la relación de colaboración con la Municipalidad de Villa Alemana indicando que "tenemos obras de las cuales nos sentimos profundamente orgullosos de lo que hemos hecho acá, junto a Nelson y junto a su equipo. Agradezco el trabajo de este Municipio. Nos hermanan propósitos comunes y ese propósito es trabajar por el bienestar de las personas”.

Finalmente, en representación de la comunidad villaalemanina, Bernardita Camaño, presidenta de la Junta de Vecinos Berlín, destacó que "estamos contentos y felices porque acá vienen vecinos, jóvenes, colegios, jardines y talleres de adultos mayores. Estamos muy agradecidos del Gobierno Regional y de la Municipalidad, porque estos espacios son para aprovecharlos y seguir formando redes entre todos”.

PURANOTICIA