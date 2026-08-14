Anticipan Fiestas Patrias lluviosas e intensificación de El Niño hasta diciembre: "Se ven precipitaciones sobre lo normal"

Un escenario meteorológico que podría complicar las celebraciones de Fiestas Patrias en nuestro país comenzó a configurarse de acuerdo con las proyecciones de mediano plazo, mientras que para los próximos días la región de Valparaíso se prepara para la llegada de un nuevo sistema frontal que dejará intensas precipitaciones durante este sábado 15 de agosto, extendiéndose hasta el lunes 17.

En conversación con Puranoticia.cl, la coordinadora jefa de Meteored en Valparaíso, Pamela Henríquez, analizó el comportamiento de los sistemas frontales, tanto en el corto como en el mediano plazo, poniendo especial atención en las condiciones que podrían presentarse durante la semana del 18 y 19 de septiembre, además de la evolución que tendrá del fenómeno de El Niño durante los próximos meses.

En primer lugar, respecto del sistema frontal que llegará durante este fin de semana, la meteoróloga explicó que "el día sábado va a ser el día más activo en cuanto a la caída de precipitaciones. Sin embargo, todos estos días, yo creo que hasta el lunes, podríamos tener también la posibilidad de precipitaciones. Estamos con el ingreso de un sistema bastante desorganizado, que trae alta inestabilidad con abundante nubosidad de carácter convectivo y es por eso que en algunos sectores de la zona centro-norte se han visto durante la noche varios truenos y, rayos, que tienen que ver con esta inestabilidad. Así que será un fin de semana bastante activo y movido".

Pero más allá de este episodio meteorológico, la atención comienza a trasladarse hacia septiembre, particularmente a la semana en que se desarrollarán las celebraciones de Fiestas Patrias. Esto, tomando en consideración que durante esos días se concentran actividades al aire libre y el funcionamiento de fondas y ramadas, por lo que la presencia de precipitaciones podría afectar seriamente su desarrollo.

Sobre esta posibilidad, Henríquez aclaró que "nosotros no podemos ver todavía los días de precipitaciones, pero sí tenemos un modelo, el europeo, que nos muestra la previsión semanal de anomalías, es decir, si las precipitaciones van a ser sobre lo normal, bajo lo normal o normales en esa semana. Y hasta el momento la zona central y sur se muestra con precipitaciones sobre lo normal para esa semana".

No obstante, y para tranquilidad de nuestros lectores, explicó que "podría ser que un día tenga toda la lluvia de esa semana y ya con eso tenemos precipitaciones sobre lo normal, como también podría ser que la precipitación se extienda durante esa semana. Todavía no lo tenemos claro en cuánto a días exactos, pero sí se ven precipitaciones sobre lo normal justamente en la semana del 18 de septiembre".

Pero ojo que la advertencia no se limita sólo a las Fiestas Patrias, ya que las proyecciones meteorológicas también apuntan a un escenario más activo durante los meses siguientes. En ese sentido, la especialista señaló que los modelos muestran una tendencia a precipitaciones por sobre lo normal desde la segunda quincena de agosto y durante septiembre y octubre, en paralelo con una intensificación del fenómeno de El Niño, que incluso podría prolongarse hasta diciembre.

"Las proyecciones arrojan probabilidad de precipitaciones sobre lo normal durante la segunda quincena de agosto, también en septiembre y octubre se está viendo una intensificación del fenómeno de El Niño, que podría pasar a fuerte durante septiembre a diciembre, y ya hacia fin de año estar muy fuerte. Por supuesto que eso favorece a que llueva en nuestra región y en la zona central, y todo indica que así va a ser. Obviamente tenemos algunas pausas que nos detienen las precipitaciones, pero hay que estar atentos porque los sistemas frontales van a continuar intensificándose", indicó Pamela Henríquez en diálogo con Puranoticia.cl.

De esta manera, las proyecciones entregadas por la coordinadora jefa de Meteored plantean un escenario que requiere seguimiento durante las próximas semanas, con un nuevo sistema frontal que marcará este fin de semana y una señal de precipitaciones por sobre lo normal para la semana de Fiestas Patrias..

PURANOTICIA